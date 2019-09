Martina Nasoni/ “Io e Daniele Dal Moro ci vogliamo bene ma…” (Pomeriggio 5)

Martina Nasoni torna a “Pomeriggio 5” oggi. La vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello è arrivata negli studi Mediaset ed è pronta per la nuova puntata del programma di Barbara d’Urso. «Ragazzi, manca poco. Ci vediamo tra pochissimo su Canale 5», ha annunciato in una delle sue Instagram Stories. Poi ha parlato del make up scelto per la sua ospitata. «Allora, diciamo che il trucco di oggi è leggermente aggressive, più del solito, però mi piace». Ma ai suoi fan, più del suo trucco, interessa sapere se sta insieme a Daniele Dal Moro, con cui ha condiviso l’esperienza nel reality. Sono tornati insieme? Questa è la domanda che continuano a farsi, anche perché nessuno dei due è stato chiaro riguardo il legame che li unisce. Ma Martina Nasoni durante una sfilata di moda condotta dall’amica Ambra Lombardo si è sbilanciata, definendo meglio il rapporto con il modello. «Ci vogliamo bene, questo è poco ma sicuro», ha esordito la vincitrice del GF.

MARTINA NASONI E DANIELE DAL MORO “CI VOGLIAMO BENE MA…”

Martina Nasoni ha spiegato che lei e Daniele Dal Moro non stanno insieme. «Al momento non siamo andati oltre», ha specificato la vincitrice dell’ultime edizione del Grande Fratello. La giovane non si è dilungata però nella spiegazione di quanto accaduto con il bel modello, forse lo farà oggi nello studio di Pomeriggio 5, visto che nella sua precedente apparizione Barbara d’Urso le aveva promesso che l’avrebbe invitata nuovamente per parlarne meglio. E dunque quel momento sembra essere arrivato. «Diciamo che la situazione è un po’ complicata, almeno per ora». L’ultima parte di quest’affermazione rappresenta per i fan uno spiraglio e quindi un motivo per sperare nel loro riavvicinamento. La prima parte, invece, li preoccupa. Martina Nasoni dunque vuole un gran bene a Daniele Dal Moro, ma al momento le cose tra loro non sembrano decollare. Nonostante ciò, la musa di Irama specifica che tra lei e il modello c’è comunque un rapporto speciale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA