Martina Nasoni: “Io e Daniele Dal Moro non stiamo insieme”/ “Ci vogliamo bene, ma…”

Martina Nasoni chiarisce definitivamente il suo rapporto con Daniele Dal Moro. Dopo la decisione dell’ex gieffino di non concludere il suo percorso sul trono di Uomini e Donne con la scelta, la decisione di Daniele di tornare a seguire su Instagram proprio Martina, aveva scatenato rumors su un presunto ritorno di fiamma. Sommersa dalle domande dei followers, la Nasoni ha deciso di fare chiarezza sulla natura del rapporto che, attualmente, la lega a Daniele. La vincitrice del Grande Fratello 16 ha così pubblicato una serie di storie su Instagram svelando la verità sul suo legame con Dal Moro. “Voglio chiarirvi una cosa perchè è diventato snervante per me entrare su Instagram. Non riesco a fare nulla sui social che ormai viene tutto collegato a Daniele” – esordisce la Nasoni. “Quindi anche se probabilmente dovrei fare finta di nulla e sbattermene il cavolo di certi commenti, non ne posso più di questa situazione quindi ho deciso comunque di chiarire la questione“, aggiunge.

MARTINA NASONI: “IO E DANIELE DAL MORO CI VOGLIANO BENE”

Nessun ritorno di fiamma tra Daniele Dal Maro e Martina Nasoni. “Io e Dani non stiamo insieme. Ci vogliamo bene perchè ne abbiamo passate e vissute tante, abbiamo litigato tante volte, però non stiamo insieme. Siamo uno l’opposto dell’altra, quindi vi chiedo di rispettare questa cosa. Non vi chiedo di capirla, ma vi chiedo di rispettarla“, aggiunge la Nasoni. Nessun retroscena, dunque, dietro la decisione di Daniele di tornare a seguire su Instagram Martina. Tra i due c’è, ormai, solo un affetto sincero che li lega dopo aver vissuto l’avventura nella casa del Grande Fratello e dopo aver provato a stare insieme. Dietro la scelta dell’ex tronista di non scegliere, dunque, non c’è assolutamente Martina che appare sempre più concentrata sul proprio percorso professionale.



