Martina Nasoni, minacce di morte/ L’ex Gf attaccata: “Uccido te e tua nipote”

Martina Nasoni è stata protagonista di un momento molto complicato negli ultimi giorni. L’ex vincitrice del Grande Fratella infatti è stata attaccata sui social network in maniera decisamente pesante: “La finisci o uccido la tua famiglia e tua nipote. Dimmi tu”. Sono parole che non possono passare inosservate anche se probabilmente frutto di un povero leone da tastiera. C’è poi da dire che queste pesanti parole sono arrivate da quello che si può considerare un “mitomane” visto che non è stata la prima volta che questi si rendeva protagonista di tali gesti. Attraverso le storie di Instagram Martina ha voluto raccontare quanto accaduto, spiegando anche la decisione di voler denunciare. E ora è caccia a materiale sui social network con l’ampia fanbase della ragazza pronta a darle una mano in merito e dunque a collaborare per incastrare questo scomodo e piuttosto inutile utente.

Martina Nasoni, minacce di morte: le sue parole

Martina Nasoni ha voluto rispondere alle minacce di morte ricevute sui social network. Su Instagram ha voluto specificare durante una storia: “Di solito non do spago a queste persone, ma le minacce di morte nei miei confronti e nei confronti della famiglia si sono intensificate. Anche i miei genitori si chiedono chi ci sia dietro il profilo. Sono arrivata al limite. So che avete gli screen degli insulti e delle minacce. Vi chiedo di mandarmeli in privato, così da poter avere materiale da presentare alla polizia“. Saranno caldissime dunque le prossime ore nelle quali la ragazza cercherà di fare un passo importante per evitare di ritrovarsi a vivere problemi non facili da gestire. Al momento appare però molto complicato saper di più su questo hater in grado di superare ogni limite immaginabile.



