MARTINA NASONI, NUOVA OPERAZIONE AL CUORE/ “Il mio pacemaker va cambiato: ho paura”

Martina Nasoni dovrà essere operata al cuore. È quanto emerge dalla sua intervista al settimanale Spy, in cui parla approfonditamente delle sue condizioni di salute: “Il mio pacemaker va cambiato”, ha dichiarato Martina, “a breve dovrò operarmi di nuovo. L’idea mi spaventa”. La vincitrice del Grande fratello 16 soffre di un disturbo cardiaco dalla nascita. La sua storia ha ispirato una canzone di Irama, La ragazza dal cuore di latta, presentata al 69^ Festival di Sanremo. Durante la sua partecipazione al reality show di Canale 5, Nasoni ha avuto modo di raccontare i suoi trascorsi in ospedale. Inoltre, si è fatta notare per via del suo flirt con Daniele Dal Moro, con cui però non è finita bene: “Eravamo incompatibili caratterialmente”, ha spiegato in seguito Martina. “Qualche notte fa l’ho sognato che mi chiedeva scusa: mi ha fatto strano, ma non credo che accadrà nella realtà”.

Martina Nasoni e la cardiomiopatia ipertrofica

La malattia congenita di Martina Nasoni si chiama cardiomiopatia ipertrofica. Come spiega il cardiochirurgo Francesco Miceli a Youmovies, si tratta di “una patologia a carico delle fibre muscolari del cuore e ha una trasmissione genetica”. “Le complicanze possono essere dolore, affanno, aritmia e svenimenti. La diagnosi si fa facendo l’ecocardiogramma soprattutto oppure si può fare un altro esame che si chiama risonanza cardiaca. Questa è una malattia che in pratica fa diventare più spesso il muscolo del cuore”. Nonostante i suoi problemi, Martina appare come una ragazza normale in tutto e per tutto. Stupiscono la sua grinta e la sua voglia di fare, che l’hanno portata a realizzare il sogno di diventare famosa. Sfruttando la notorietà, Nasoni ha testimoniato che la malattia non è mai per forza un impedimento.

