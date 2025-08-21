Martina Nasoni operata al cuore: come sta, com'è andato l'intervento? Parla Guendalina Canessa (VIDEO) e il post toccante della madre

Martina Nasoni operata al cuore, l’amica Guendalina Canessa spiega come sta: “L’intervento è andato benissimo”

Nei giorni scorsi con un toccante e commovente post sui social, Martina Nasoni ex vincitrice del Grande Fratello ha annunciato che si sarebbe dovuta sottoporre ad un intervento al cuore. La giovane, che ispirato il brano di Irama La ragazza con il cuore di latta, ha ammesso che per lei i prossimi sarebbero stati giorni davvero difficili e intensi e per questo aveva ricevuto un’enorme ondata d’affetto da parte dei fan e da amici e colleghi. Adesso che Martina Nasoni è stata operata al cuore, l’amica Guendalina Canessa ha svelato come sta e com’è andato l’intervento.

Visibilmente scossa ed emozionata, Guendalina in un video pubblicato sui social rivelando come sta Martina Nasoni dopo l’operazione al cuore. L’influencer ha ammesso che appena sentito la madre della giovane al telefono: “L’intervento è andato benissimo e io volevo dirlo a tutti voi, perché mi avete scritto in tantissimi in privato su Instagram. Marti sta bene, scusatemi sono ancora un po’ agitata e provata. Però tutto bene. L’intervento è stato un successone. È intubata e intanto volevo dirvi questo. Poi sarà lei, nei prossimi giorni, quando si riprenderà a raccontarvi tutto. È andata e sono molto emozionata”.

Guendalina Canessa su Instagram aggiorna i fan dopo l’operazione a cui si è sottoposta l’amica Martina Nasoni pic.twitter.com/1gyK8crUsk — Novella2000 Archive (@novella_archive) August 21, 2025

Come sta Martina Nasoni dopo l’intervento? Il commovente post della mamma: “Nuovo inizio”

Martina Nasoni si trova ricoverata all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dopo la delicata operazione al cuore a cui si è sottoposta. A svelare, tuttavia, che l’operazione è andata bene oltre all’amica Guendalina Canessa è intervenuta anche la mamma che sui social ha condiviso un toccante post con poche semplici parole ma molto eloquenti: “Mercoledì 20 agosto 2025, un dono…una nuova vita.” Poco prima anche l’influencer Deianira Marzano aveva riportato il buon esito dell’intervento di Martina Nasoni: “Martina ha fatto intervento al cuore, tutto bene”. Martina Nasoni soffre di cardiomiopatia ipertrofica, una patologia che comporta un ispessimento del muscolo cardiaco, compromettendone il corretto funzionamento. A soli 12 anni è stata sottoposta all’impianto di un pacemaker, intervento che ha segnato l’inizio di un lungo percorso medico.

