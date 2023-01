Martina Nasoni rifiuta la dedica di Daniele Dal Moro al GFvip?/ “Ci tengo a chiarire”

Grande Fratello vip 7, Martina Nasoni torna nei pensieri di Daniele Dal Moro e…

Per quale motivo Martina Nasoni non riesca ad avere uno spazio tv al Grande Fratello vip 7, dove ora concorre Daniele Dal Moro, é uno dei quesiti del momento, nel web. Questo soprattutto visto che l’ex gieffino nip e ora gieffino vip, stando a quanto emerge da alcune immagini diventate virale online, le avrebbe dedicato un gesto plateale di amore incondizionato, simbolico, disegnando in suo ricordo un cuore con le dita sul vetro di una finestra della Casa più spiata d’Italia. Una dedica che ora spinge molti – tra i telespettatori del reality – a chiedersi il motivo per cui gli ex dichiarati, che sarebbero rimasti in buoni rapporti, siano ora divisi rispetto al contesto TV dello spin-off dedicato ai vip del reality che li faceva incontrare in passato per la prima volta e innamorarsi: il Grande Fratello.

"Edoardo Donnamaria? Ecco cosa pensa la sua famiglia di Antonella Fiordelisi"/ L'indiscrezione scottante!

Martina Nasoni replica alle cospirazioni web sul Grande Fratello vip

A margine del gesto virale di Daniele Dal Moro, registratosi al Grande Fratello vip 7, Martina Nasoni é a quanto pare stata travolta dalle domande e le cospirazioni più disparate della rete. Nel web, oltre a chiedersi i motivi delle distanze tra i due ex ci si interroga anche sull’ipotesi che Martina si sottragga in qualche dall’avere dei contatti con il protagonista del Grande Fratello vip 7. Tanto, che lei si vede costretta a chiarire la sua posizione rispetto alla mancata partecipazione al reality che vede protagonista il suo ex. In un intervento social, quindi, tiene a chiarire la sua posizione: “Giusto per essere chiari: visto che mi stanno arrivando tanti messaggi in cui mi chiedete di andare a fare una sorpresa a Daniele, ci tengo a precisare che sono stata contattata dalla redazione per andare e ho dato la mia completa disponibilità- fa sapere nel suo intervento l’ex gieffina al popolo del web-. Poi però è stato tutto annullato! Mi sembrava una cosa carina da fare per Daniele, visto che bene anche prima di entrare nella casa mi ha detto che gli sarebbe piaciuto ricevere una sorpresa da me”. Insomma, a breve Martina Nasoni potrebbe comunque avere accesso nella Casa più spiata d’Italia e la mancata partecipazione de “La ragazza dal cuore di latta” al reality dei vipponi potrebbe ad oggi essere dovuta ad una posticipazione di una sorpresa di lei pensata per l’ex, con il beneplacito della produzione del Grande Fratello vip: “La parola di un’amica può sempre aiutare in questo percorso, lo so bene! Tutto ciò solo per dire che sarei stata pronta a trasmettere a Dani tutto il mio e il vostro sostegno, purtroppo è stato deciso cosi!”. L’intervento rivelatorio, poi, prosegue: “Ci tengo a chiarire questa cosa perché alla luce delle belle parole spese da Daniele nei miei confronti lungo il suo percorso e alla luce del bel gesto fatto da lui qualche sera fa per me, non voglio sembrare menefreghista e anzi al contrario dirvi che ho apprezzato tantissimo e sarei stata pronta ad andare per sostenerlo”. Quindi, viene facile dedurre che l’assenza di Martina dal Grande Fratello vip non dipenda da lei, forse neanche da Daniele Dal Moro ma molto probabilmente da questioni di priorità dettate al reality.

Edoardo Donnamaria fluido? "Ecco come stanno le cose con Alberto De Pisis"/ Parla l'amica Carolina Pettinelli

LEGGI ANCHE:

Edoardo Donnamaria, parla l'amica Carolina Pettinelli: "Non lo vedo felice con Antonella"/ "Si lasceranno…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA