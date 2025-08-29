Martina Nasoni e il trapianto di cuore: il post commovente tra gratitudine, rinascita e amore per la vita nuova.

Martina Nasoni è tornata a parlare sui social dopo aver subito un intervento molto delicato, un trapianto di cuore. Grazie al donatore ha ricevuto in qualche modo una nuova vita ed è stata operata all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Dopo aver sentito sue notizie, i fan si sono stretti intorno a lei, felici che tutto sia andato bene e sostenendola con lunghi messaggi di incoraggiamento e forza.

Alfa, rispunta dopo anni il primo video in cameretta da bambino: la clip diventa virale/ Lui reagisce così

Pochi giorni fa Guendalina Canessa aveva tranquillizzato i follower di Martina Nasoni, dicendo loro che l’intervento era andato bene dopo essersi confrontata a sua volta con la famiglia dell’ex concorrente del Grande Fratello. E oggi venerdì 29 agosto 2025 a rompere il silenzio ci ha pensato proprio lei tramite un post di Instagram dove si vede la sua lunga cicatrice. Allegate alla foto, parole di ringraziamento a tutti, a partire dal personale medico, agli infermieri e infine al donatore che le ha permesso di stare di nuovo bene. Andiamo a scoprire cos’ha detto.

Fedez avvistato in barca con Daniela Santanchè e Ignazio La Russa: web in delirio!/ “Più veloce della sua ex”

Martina Nasoni e la commovente frase al suo donatore: “Porto la tua storia dentro di me”

“In questi giorni sto toccando con mano la fragilità e la forza“, ha fatto sapere Martina Nasoni nel suo ultimo post su Instagram, “Voglio ringraziare tutta l’equipe di medici dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo che ha guidato questo viaggio con competenza e cuore, Donne e Uomini che con mani esperte e cuori immensi hanno reso possibile il miracolo.“. L’ex gieffina ha poi precisato che quello che ha affrontato non è solo un semplice intervento, ma un “confine tra la vita e la morte”. Accanto a lei medici e infermieri che l’hanno sempre seguita attraversando il dolore senza paura.

Temptation Island, due ex concorrenti parteciperanno al nuovo reality di Amazon/ "Ci saranno colpi di scena"

“Voglio ringraziare gli infermieri come Federica, Alice e Davide che, turno dopo turno, stanno vegliando su ogni mio respiro“, continua Martina Nasoni. Poi, dopo aver ringraziato i follower per esserle stati tanto accanto, spende qualche parola per il donatore: “Il mio grazie più grande va a chi mi ha donato il cuore. Non conosco il tuo nome, ma porto la tua storia dentro di me“, dice con parole commosse, “una morte che ha acceso una vita”. La ragazza saluta la famiglia, e promette di vivere con rispetto, cura e gratitudine per onorare questo dono grandissimo.