Martina Nasoni tronista a Uomini e Donne?/ Avvistata nell’ufficio di Maria De Filippi

Dopo un tormentato e lungo tira e molla, pare che Martina Nasoni e Daniele Dal Moro abbiano rotto in maniera definitiva. Proprio di recente l’ex gieffina ha raccontato le ultime evoluzioni intervistata su Radio Italia Anni 60, ai microfoni di Turchesando: “Quando siamo usciti dalla Casa ci siamo avvicinati tantissimo, io non vedevo l’ora di vivermelo fuori. Ero felicissima, ci siamo baciati appena usciti quando ci stavano ridando le nostre cose personali. All’inizio andava tutto bene, poi è iniziato un periodo un po’ burrascoso, siamo due caratteri forti ma anche contrastanti. Con tutto il bene che ci vogliamo ci siamo resi conto che in realtà non possiamo stare insieme. Ad oggi la nostra storia è arrivata al capolinea. Io gli voglio bene, non sono innamorata, gli auguro il meglio e non do colpe a nessuno dei due se la nostra storia non è andata, può succedere ma il bene rimane, senza entrare nei particolari. Mi basta far sapere che gli voglio molto bene”. Incalzata dalla conduttrice, la ragazza dal cuore di latta ha dichiarato anche che – tra i due – sarebbe stato Daniele a perderci.

Martina Nasoni tronista a Uomini e Donne? L’indiscrezione

Dopo queste dichiarazioni radiofoniche, la replica di Daniele Dal Moro non si era fatta attendere. “Ci ho provato e riprovato, ma mi sono rotto di tutto – ha fatto sapere lui, circa la sua turbolenta frequentazione con Martina Nasoni – degli insulti, della mancanza di fiducia, della cattiveria della gente… sono saturo! Io non devo avere una donna per forza. Ho i miei amici e la mia famiglia che mi vogliono bene. Per me basta e avanza. Voglio solo vivere sereno”. “Archiviata” la loro relazione, pare che la vincitrice del Grande Fratello 16, potrebbe tornare in televisione con un nuovo ruolo inedito. Ed infatti, il nuovo numero di Spy in edicola da oggi, rivela: “Cosa ci faceva Martina Nasoni, la vincitrice della scorsa edizione del Grande Fratello, all’ultimo piano degli uffici di Maria De Filippi? Pare che la ragazza dal cuore di latta, tornata single da poco dopo la discussa e tormentata storia con Daniele Dal moro, sia in pole position per salire sul trono di Uomini e Donne”.

