Martina Nasoni Vs Selvaggia Roma/ “Mi ha insultata pesantemente per un ragazzo…”

Aveva già palesato il suo disappunto nel salotto di Pomeriggio 5, ma oggi Martina Nasoni ha voluto meglio chiarire il suo pensiero su Selvaggia Roma. Lo ha fatto in diretta su radio Radio, nel programma ‘Non succederà più‘ condotto da Giada Di Miceli. In primis Martina ha svelato che i dissapori con Selvaggia nascono da uno scontro personale avuto con lei qualche tempo fa. “È una ragazza con cui mi sono scontrata anche io per cose nostre. – ha esordito la Nasoni – Uno scontro che era poi una cavolata, però lei è la classica ragazza che usa aggettivi davvero brutti verso le altre donne e anche con superficialità e questa cosa a me non piace, soprattutto verso persone che non conosci.” E infatti spiega “Mi ha insultata pesantemente sul mio essere donna, mi ha dato della poco di buono senza conoscermi e senza motivo.”

Martina Nasoni: “Selvaggia Roma al GF Vip? Ha capito come funziona, sta giocando…”

Martina Nasoni racconta che il motivo di questa lite con Selvaggia Roma “È stato per un ragazzo che prima corteggiava lei poi ha smesso e ha iniziato a corteggiare me. Lei ha reagito in maniera eccessiva.” Preferisce non fare nomi la vincitrice del Grande Fratello 16, né entrare nel dettaglio, tuttavia critica il suo approccio al reality. “Lei ha distolto un po’ la realtà del Grande Fratello che non è come i social che sganci la bomba e poi esci, lì devi continuare a difenderti e rapportarti con gli altri.” ammette. Poi sulla veridicità dei suoi comportamenti dichiara: “Credo sia una ragazza che ha capito come funzionano certe cose, si sta giocando il suo Grande Fratello forse anche in maniera negativa perché sta prendendo molte persone contro. Penso che lei stia più giocando che essere se stessa.”



© RIPRODUZIONE RISERVATA