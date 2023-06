Martina Navratilova vs Camila Giorgi: “Fai schifo”/ Esulta con l’avversaria a terra: “Le sta bene aver perso”

MARTINA NAVRATILOVA ATTACCA CAMILA GIORGI

Parole dure, durissime quelle di Martina Navratilova nei confronti di Camila Giorgi. Quando a parlare è una leggenda del tennis come lei – carriera e numeri sono sotto gli occhi di tutti – solitamente si ascolta; lo si fa anche adesso, anche se il bersaglio della critica è una giocatrice del nostro Paese e, a dirla tutta, lo sfogo di Martina riguarda un episodio che è anche abbastanza controverso. I fatti: nel corso del match al Birmingham Open, uno dei tornei che inaugurano la stagione sull’erba che sfocerà a Wimbledon, Camila Giorgi ha affrontato la veterana (43 anni) Venus Williams.

FABIO FOGNINI SALTA L'ANTIDOPING/ È la seconda volta: alla terza scatta la positività

Ne è venuto fuori un match straordinario: purtroppo la Giorgi lo ha perso con il risultato di 6-7 6-4 6-7. Ecco: il problema è che nel corso della partita Camila avrebbe esultato per aver vinto un punto mentre Venus era caduta a terra. “Che schifo da parte della Giorgi se è andata così” ha twittato la Navratilova “le sta bene, Venus le ha comunque preso a calci il sedere”. Ora: nel riguardare le immagini, non è troppo chiaro se le cose siano effettivamente andate in questo modo. Ovvero: c’è la caduta e c’è anche l’esultanza, quel che non si capisce è se la Giorgi veda la sua rivale scivolare e andare a terra.

DIRETTA/ Djokovic Ruud (risultato finale 3-0): Nole ha vinto il Roland Garros 2023, è lo Slam numero 23!

UNA REAZIONE ECCESSIVA?

Reazione esagerata da parte della Navratilova? Presumibilmente sì: d’accordo i valori dello sport, d’accordo il rispetto che sempre ci deve essere, ma per un episodio nemmeno tanto evidente (la stessa Martina utilizza il periodo ipotetico) forse sarebbe stato meglio andarci cauti. A noi sono rimaste negli occhi le immagini, su cui ci sarebbe parecchio da dire, sulle tenniste ucraine che rifiutano di stringere la mano a russe e bielorusse.

Tra l’altro, la povera Aryna Sabalenka (la cui unica colpa è quella di non aver mai voluto parlare apertamente della sua posizione circa la guerra – anzi, a dire il vero l’ha anche fatto e l’ha condannata) si è presa parecchi insulti da parte di Aleksandr Dolgopolov, ex tennista ucraino, la cui versione dei fatti è che la numero 2 Wta abbia volontariamente provocato Elina Svitolina, aspettandola a rete per stringere la mano. Ecco: magari a questa querelle si potrebbe dedicare più tempo, comunque la si pensi in materia.

DIRETTA/ Swiatek Muchova (risultato finale 2-1): va alla polacca il Roland Garros 2023! Oggi 10 giugno

© RIPRODUZIONE RISERVATA