Martina o Deddy, chi è stato eliminato ad Amici 2021?/ Una segnalazione svela che…

Martina o Deddy al ballottaggio della quinto puntata del serale di Amici 2021, chi sarà eliminato?

Il gruppo dei ragazzi del serale Amici 2021 si restringe. Ogni uscita, ormai, è un vero e proprio macigno sia per i ragazzi in gara sia per i telespettatori, ormai affezionati ai protagonisti di questa edizione. Le anticipazioni del quinto serale, in onda questa sera 17 aprile su Canale 5, ci svelano che saranno un cantante e una ballerina a finire al ballottaggio: Deddy e Martina.

Il cantante della squadra di Amici 2021 di Zerbi-Celentano e la ballerina della squadra di Cuccarini-Arisa si scontreranno nel finale di questa puntata con Tancredi che però sarà il primo allievo salvato dalla giuria. Finiranno dunque in un testa a testa che li vedrà esibirsi in due prove ciascuno prima di essere spediti da Maria De Filippi in casetta. È lì, infatti, che anche questa sera arriverà il responso della votazione della giuria che svelerà chi è il nuovo eliminato.

Martina è l’eliminata del quinto serale di Amici 2021?

Chi è stato eliminato tra Martina e Deddy al quinto serale di Amici 2021? Se per il cantante è la seconda volta al ballottaggio finale, per la ballerina è la prima ma potrebbe essere anche l’ultima. Stando infatti alle anticipazioni del Vicolo delle News, sarà proprio la discussa allieva di Lorella Cuccarini ad essere eliminata. Una segnalazione fatta alla fonte svela che la ballerina lascerà per sempre Amici 2021: “Ci sono state tante lacrime ma Martina era consapevole che sarebbe toccato a lei. Maria l’ha consolata tanto dicendole che non deve perdere fiducia in se stessa e deve continuare per la sua strada nonostante tutto e tutti.” si legge nella segnalazione.

