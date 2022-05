MARTINA OLIVIERO, CHI É/ “Stupita dai miei dipendenti…” (Boss in incognito)

Martina Oliviero, le sue parole dopo l’esperienza a Boss in incognito 2022

Martina Oliviero, giovane manager dell’azienda Oliviero che produce torrone e cioccolata, è la prima protagonista della nuova stagione di Boss in incognito. Dopo essersi trasformata in Ambra e aver conosciuto da vicino il mondo dei suoi dipendenti, Martina ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Irpinia tv esprimendo il proprio orgoglio per l’atteggiamento dei suoi dipendenti che hanno dimostrato un forte attaccamento all’azienda.

“Non avevo dubbi sui miei dipendenti, siamo come una famiglia: ma non credevo fossero cos’ attaccati all’azienda. E’ stata un’esperienza che mi ha arricchito“, ha dichiarato la giovane manager felice di aver fatto un’esperienza che le ha permesso anche di conoscere l’altra faccia del suo lavoro. Cliccate qui per vedere il video (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Martina Oliviero concorrente di Boss In Incognito 2022

Martina Oliviero è la prima protagonista della nuova edizione di Boss in Incognito, il reality game condotto da Max Giusti e trasmesso su Rai2. Dopo il grande successo della scorsa edizione, torna da martedì 31 maggio 2022 in prima serata su Rai2, ‘Boss in incognito’, il docu-reality che racconta le storie degli imprenditori che hanno deciso di affrontare la sfida di lavorare per una settimana insieme ai loro dipendenti sotto mentite spoglie: camuffati, con una nuova identità e un aspetto fisico inedito, grazie a trucco e parrucco. La prima protagonista sarà proprio Martina Oliviero, creativa e intraprendente che ricopre il ruolo di responsabile commerciale dell’azienda di famiglia la GMF Oliviero F.lli srl. Martina, infatti, ha deciso di mettersi in gioco in una maniera del tutto nuova partecipando al programma di Rai2 “Boss in incognito”.

Per l’occasione Martina vestirà i panni di Ambra, lavorando in incognito a fianco di cinque dipendenti della GMF Oliviero al fine di conoscere l’attività aziendale dall’interno e migliorarla.

Chi è Martina Oliviero di Boss In Incognito

Ma chi è Martina Oliviero di Boss in Incognito? Dopo aver conseguito una laura in Economia Aziendale, Martina ricopre il ruolo di responsabile commerciale dell’azienda di famiglia la GMF Oliviero F.lli srl e si occupa dello sviluppo del marketing aziendale sul web. Conosciuta proprio per per via del successo della sua famiglia nel settore dolciario, Martina lavora con la sorella Annachiara Oliviero.

Il papà Filippo Oliviero è il capo d’azienda e poi c’è mamma Maria che viene descritta così sul sito dell’azienda: “dolce, forte, premurosa e preoccupata, come una buona madre sa essere, che ha guidato le sue bambine, ormai donne, nel difficile cammino che è la vita”. Che dire: Martina è una vera leader. Riuscirà a vincere la sfida del reality game Boss in Incognito?











