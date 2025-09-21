Chi sono Martina Oppelli e Laura Santi: le loro storie a Le Iene in un servizio dedicato al fine vita, al suicidio assistito e all'eutanasia

La puntate in onda nella serata di oggi – domenica 21 settembre 2025 – della trasmissione Le Iene tornerà a parlare di fine vita, suicidio assistito ed eutanasia attraverso le storie di Martina Oppelli e Laura Santi, ultime di tante altre persone che – esattamente come loro – vivono quotidianamente nel dolore di malattie incurabili e chiedono a gran voce da anni alla politica di farsi carico di una legge che renda possibile scegliere di morire senza attendere che le malattie facciano il loro decorso.

Un tema – quello del fine vita – diventato particolarmente importate nel dibattito pubblico dal 2019 quando la Cassazione pronunciò una sentenza che intimava ai decisori politici di varare un quadro normativo per depenalizzare il suicidio assistito, ovvero la morte tramite auto-iniezione di un farmaco letale (differente dall’eutanasia che richiede il supporto di un team medico specializzato): richiesta finita, però, lungamente del tutto inascoltata con la legge in lavorazione solamente sei anni dopo.

Nel frattempo, il tema del suicidio assistito è diventato oggetto di scontro tra la maggioranza in governo e alcuni governatorati regionali: in particolare, la prima regione a varare un quadro normativo in merito è stata la Toscana, seguita – recentemente – dalla Sardegna; mentre il governo ha impugnato entrambe le leggi ritenendo che si tratti di un tema di competenza nazionale e non regionale, chiedendone alla Corte Costituzionale la censura.

Suicidio assistito: chi sono Martina Oppelli e Laura Santi, le loro storie e le battaglia per morire

Tornando a noi, la trasmissione Le Iene parlerà del tema portando l’esempio e la testimonianza diretta di chi si è dovuto battere per far valere quello che considerano un diritto, ovvero quello a morire: è il caso di Martina Oppelli che nel 2002 ha ricevuto la diagnosi di Sclerosi multipla e che nel 2023 ha presentato la prima richiesta – proprio ai sensi della sentenza che citavamo prima – per ottenere la morte assistita; fermamente rifiutata dall’ALS per tre volte, fino alla decisione – lo scorso luglio – di recarsi in Svizzera supportata dall’Associazione Luca Coscioni.

Molto simile – ma leggermente diverso nell’epilogo – è il caso di Laura Santi: la giornalista ha, infatti, ricevuto la sua diagnosi di Sclerosi multipla più di 25 anni fa e ha presentato la richiesta all’ASL nel 2022; mentre dopo essersela vista inizialmente rifiutare, ha deciso di battersi fino all’ultimo per far valere il suo diritto e alla fine – sempre a luglio di quest’anno – ha scelto di auto-somministrarsi il farmaco legale all’interno della sua abitazione.