Martina Pedaletti e Francesco Muzzi/ Lei pronta a lasciarsi andare, ma… (Matrimonio a prima vista)

Martina Pedaletti e Francesco Muzzi sono una delle coppie di Matrimonio a Prima Vista 2021: usciranno insieme dal programma? E’ arrivato il momento della verità nell’esperimento social che vede 4 coppie di single conoscersi sull’altare. Tra le coppie di questa edizione c’è anche quella formata da Martina e Francesco che sin dall’inizio della loro esperienza hanno mostrato però dei problemi di compatibilità. In particolare è il carattere di Martina che dopo tantissime delusioni è sempre sul chi va la. Durante il confronto finale la coppia ha discusso animatamente davanti alle altre coppie; un litigio talmente forte da spingere Martina a chiedere a Francesco di tornare a Roma da solo. La ragazza, infatti, non ha mai voluto più di tanto parlare della conoscenza con Francesco in pubblico, ma durante il confronto finale le cose tra loro sono davvero precipitate con Martina ha pronunciato parole molto gravi arrivando a dire di voler cancellare tutto il percorso con Francesco. Il ragazzo ci è rimasto molto male e ha detto: “abbiamo vissuto le stesse cose ma in maniera differente, io non cancellerei nulla di tutto questo” amareggiato dal comportamento della sua “sposa”. “Fa male, non me lo merito” è stata la reazione di Francesco parlando di Martina che in realtà avrebbe potuto dire quelle parole solo per provocare il “marito”.

Martina Pedaletti e Francesco Muzzi pace fatta a Matrimonio a prima vista?

Sta di fatto che poco prima di lasciare l’albergo Martina Pedaletti e Francesco Muzzi hanno fatto pace e questo fa ben sperare per il giorno della scelta finale. Durante la scelta finale, Martina parlando proprio della conoscenza con Francesco ha ammesso di non essersi ancora lasciata andare del tutto: “io mi sento come se non do, lo faccio fino a un certo punto, poi mi fermo”. A sorpresa però la bella romana ha precisato di essere pronta a superare i suoi limiti pur di andare incontro a Francesco. A sua volta però Francesco ha fatto notare come Martina si sfoghi spesso su di lui: “se torna a casa e ce l’ha con qualcuno, questa è la parte che non mi piace di lei. Se dobbiamo litigare è perchè ho sbagliato io”. Cosa succederà durante la scelta finale? La coppia si lascerà o deciderà di proseguire il matrimonio anche fuori dal programma?

