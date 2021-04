Martina Pedaletti e Francesco Muzzi, Matrimonio a prima vista 2021/ Nessun divorzio per la coppia?

Martina Pedaletti e Francesco Muzzi sono una delle coppie di Matrimonio a prima vista 2021, la coppia uscirà insieme dal programma? Esperimento riuscito per la coppia che, durante la puntata conclusiva del programma dal titolo “La decisione finale”, possiamo anticiparvi uscirà insieme da Matrimonio a Prima Vista 2021. Dopo alcuni alti e bassi dovuti principalmente al carattere della bella Martina, la coppia romana ha superato le divergenze scoprendosi unita e innamorata. Il tassista Francesco, infatti, con il suo carattere disponibile è riuscito ad abbattere i muri della ragazza visto che entrambi hanno deciso di uscire insieme dal programma e continuare così anche fuori la loro relazione.

Martina Pedaletti e Francesco Muzzi hanno così rilasciato la loro prima intervista dalla pagine del settimanale Chi rivelando i motivi che li hanno spinti a partecipare al programma di Real Time. Martina ha dichiarato: “seguivo il programma e, avendo avuto in passato esperienze negative, avevo una serie di blocchi. Ho detto ‘ci vuole una terapia d’urto’”. Diversa, invece, la questione di Francesco che ha raccontato: “mi ero iscritto un anno e mezzo fa e mi avevano preso, ma poi mi hanno mandato una mail dicendo “ci eravamo sbagliati”. Un giorno sale una ragazza sul mio taxi e mi dice ‘tu sei Francesco? Lavoro per Matrimonio a prima vita’. Le ho detto che ci ero rimasto male per non essere stato preso, che mia mamma e io pensavamo già alla cerimonia e mi hanno richiamato”.

Martina Pedaletti e Francesco Muzzi ancora insieme o hanno divorziato?

Martina Pedaletti e Francesco Muzzi insieme dopo Matrimonio a Prima vista 2021? La ragazza, delusa dalle precedenti storie d’amore ha raccontato dalle pagine di Chi: “il problema ero io e qui sono venute fuori tante cose che mi portavo dentro. Chi mi conosce mi ha sempre detto Marti sei pensate, ma quando mi sono vista ho capito che era vero. Questo programma ti mette di fronte a quello che sei e ci devi lavorare sopra”. Anche Francesco riguardandosi ha detto: “mi ha fatto impressione vedere la mia faccia dopo che ho discusso con Martina, ero un uomo distrutto. I miei sguardi dicono tutto”. Infine hanno parlato anche del momento di difficoltà vissuto nel programma. E’ Francesco a precisare: “lei era molto stressata ed era arrivata a dire che non ne poteva più del programma e di me. Se non fosse venuta a chiarire sarebbe finita”. Anche Martina precisa: “ero stressata perchè non avevo potuto rendere le ferie dal lavoro e dovevo fare tutto di corsa. Dopo la lite ho passato la notte più brutta della mia vita, ho sentito il gelo e ho capito che non volevo perderlo e non avevo voluto ammetterlo”.

