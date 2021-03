Martina Pedaletti e Francesco Muzzi stanno insieme?/ Sta nascendo il vero amore… (Matrimonio a prima vista)

Martina Pedaletti e Francesco Muzzi sono una delle coppie protagoniste della nuova edizione di Matrimonio a Prima Vista 2021, l’esperimento sociale che vede dei single “accoppiati” secondo le proprie compatibilità. Un’affinità pari all’82% per la coppia romana formata dal simpaticissimo tassista Francesco di 37 anni e la bellissima Martina soprannominata la Belen di Acilia. Tra i due a mostrare grandi difficoltà è proprio la donna che è sempre sulla difensiva. Neppure l’ironia travolgente di Francesco è in grado di smuoverla, visto che Martina dopo una serie di delusioni ha deciso di indossare una corazzo. Durante il viaggio di nozze in Sardegna i neo sposi si sono ritrovati a vivere i primi momenti di quotidianità e non sono mancate le prime difficoltà. Ad ammettere di avere dei limiti è stata proprio la bellissima romana che ha precisato: “non è facile entrare nel mio mondo”. In realtà però nonostante le titubanze e le incertezze di lei, le cose tra Martina e Francesco sembrano avere un lieto fine. Stando alle anticipazioni sulla “scelta finale” possiamo rivelarvi che Martina e Francesco confermeranno la loro scelta di matrimonio pronti a partire per un secondo viaggio di nozze sempre in Sardegna.

Martina Pedaletti e Francesco Muzzi, un nuovo amore a Matrimonio a prima vista?

Martina Pedaletti e Francesco Muzzi sono senza alcun dubbio una delle coppie più amate di Matrimonio a Prima Vista 2021. I due romani hanno vissuto un bellissimo percorso nel programma dimostrando di essere pronti a mettersi in gioco e a superare, insieme, anche una serie di difficoltà incontrate durante il cammino. Nonostante il carattere non proprio facile, Martina ha superato le sue paure ed ansie vivendosi questa nuova conoscenza con Francesco e andando oltre. Proprio il 37enne tassista romano è riuscito con la sua ironia e simpatia a rompere la corazza indossata dalla ragazza conquistandola. Due caratteri completamente opposti quelli di Martina e Francesco che, dopo una serie di discussioni e confronti, hanno però deciso di andare avanti confermando la loro scelta di matrimonio.

