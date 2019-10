Martina Pieraccioni, figlia Laura Torrisi ad Amici Celebrities/ Sorpresa in diretta!

Ciro Ferrara non è l’unico a ricevere una sorpresa in questa terza puntata di Amici Celebrities. Nel corso della seconda manche, Maria De Filippi chiama al centro dello studio Laura Torrisi. Si parla di ritorno a scuola e di bambini e l’attrice capisce subito dove la conduttrice voglia andare a parare. Laura ha una figlia avuta da Leonardo Pieraccioni, Martina, ed è proprio di lei che si parla. Maria De Filippi racconta un aneddoto: “Lei voleva uno zaino nuovo per la scuola, ma Laura non ha voluto comprarglielo perché aveva quello dello scorso anno e voleva che la bambina capisse il valore delle cose. Poi però gliel’ha comprato il papà”. Ed ecco uno zaino rosa dal quale Maria prende un quadretto con l’impronta di Martina a 3 mesi, fatta dai genitori, e una lettera.

Martina Piraccioni, sorpresa a mamma Laura Torrisi

Laura Torrisi è in un fiume di lacrime e chiede a Maria De Filippi di leggergliela. “Mamma quando canti sei veramente brava. Nel mio cuore sei e sarai sempre la più brava di tutti, sei la persona più importante della mia vita”. Le lacrime aumentano, poi però Maria la invita a non voltarsi perché le sorprese per lei non sono finite: la conduttrice si allontana solo per andare a prendere lei, la piccola Martina. Parte un abbraccio davvero toccante tra madre e figlia che, come Laura, non riesce a trattenere le lacrime. Un momento davvero emozionante nello studio di Amici Celebrities, che allenta la tensione prima della fine della seconda manche e del nuovo eliminato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA