Martina Pieraccioni, la figlia di Leonardo Pieraccioni/ “Connesso con le parole ‘Per sempre'”

Chi è Martina Pieraccioni?

Diventare papà cambia certamente le prospettive di vita un po’ per tutti e non fa eccezione chi ci ha abituato a strappare un sorriso al pubblico con i suoi film. Leonardo Pieraccioni, papà di Martina nata undici anni fa dalla relazione con Laura Torrisi, non fa certamente eccezione. L’artista toscano, infatti, finisce per diventare indulgente al massimo quando si trova di fronte la sua bambina, che gli somiglia in modo davvero incredibile.

Anche se, è lui stesso ad ammetterlo, questo atteggiamento nasce dalla volontà di compensare qualche mancanza che può esserci quando due genitori decidono di separarsi. “A volte sembriamo una coppietta – ha scritto lui in un post su Instagram-. Decidiamo insieme se rimanere in casa o andare a mangiare una pizza, scegliamo io e lei il film da vedere oppure chiedo sempre a lei se mi sono vestito bene. Di solito decidono quasi tutto babbo e mamma insieme ed i figli si adeguano, con i figli di genitori separati invece spesso si crea una coppia buffa, sbilanciata, non c’è davvero un capo assoluto, o meglio ci dovrebbe essere ma poi si finisce per diventare dei compagni di viaggio molto democratici. A volte con questi figli siamo troppo indulgenti, probabilmente per farci perdonare il nostro amore finito – ha concluso – o forse solo per rassicurarli che con loro non finirà mai”.

Leonardo e Martina Pieraccioni: un amore indissolubile

Nel momento in cui ha la possibilità di trascorrere del tempo con la sua Martina, Leonardo Pieraccioni tira fuori tutta la sua dolcezza, pur senza mettere da parte del tutto l’ironia che da sempre lo conraddistingue. Una dote che il regista sembra avere trasmesso anche alla figlia, come appare evidente dal racconto che lui stesso a fatto subito dopo una seduta di shopping fatta insieme: “La mia figliola oggi mi ha trascinato a comprare dei prodotti di tale Millie Bobby Brown – sono state le sue parole -. Arrivati davanti all’espositore lei li ha guardati come Indiana Jones guardava il Sacro Graal e ha iniziato a sceglierli. Quando le ho chiesto: ‘Scusa ma non saranno troppi?’. Lei ha risposto testualmente: ‘Tu non ti devi preoccupare dei soldi, tu devi essere solo felice di farmi felice’. Ecco fatto”.

Parlando della sua esperienza da papà, l’artista tira fuori tutta la sua vena romantica: “Quando è nata mia figlia Martina mi sono connesso con le parole ‘Per sempre’. Con lei mi diverto molto, sono un po’ apprensivo perché rimbambito dall’età, sicuramente. Somo un papà presente, poi bisognoa vedere quando avrà l’età della ragione e chiederlo a lei”.











