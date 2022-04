Martina Pieraccioni, la figlia di Leonardo/ Pronta a seguire le sue orme?

Chi è Martina Pieraccioni

Leonardo Pieraccioni è riuscito a guadagnarsi l’affetto del pubblico grazie al suo atteggiamento scanzonato e alla sua capacità di ironizzare anche nelle situazioni più difficili. Nel privato, però, lui si trasforma letteralmente quando è in compagnia della sua Martina, la bambina che nel 2010 ha avuto dalla relazione con Laura Torrisi, conosciuta sul set di “Una moglie bellissima“. Nonostante i due siano separati da tempo, i loro rapporti sono ottimi soprattutto per il bene della loro bambina.

Osservando la piccola appare evidente la grandissima somiglianza fisica con il papà, che ha ammesso, senza troppi giri di parole, di essere decisamente accondiscendelte con lei. Per lui è quasi impossibile dire di no a ogni sua richiesta, atteggiamento che nasce spesso anche dal senso di colpa che molti genitori separati finiscono per provare.

Martina Pieraccioni sogna di diventare come mamma e papà?

Non è così inusuale che un figlio decida di seguire le orme dei genitori, pur con la consapevolezza di come sia importante sapere resistere alle pressioni e non lasciarsi condizionare da eventuali critiche. Per chi può vantare due genitori attori, come è il caso di Martina Pieraccioni, è inevitabile respirare l’aria che si vive sul set sin da quando si è poco più che in fasce. Pur essendo ancora prematuro sbilanciarsi sulle sue possibili scelte future, la piccola sembra avere già una grande passione per quello che è il mondo di mamma e papà.

In occasione della partecipazione di mamma Laura ad “Amici Celebrities”, la piccola ha così voluto essere presente. Al loro fianco non ha voluto mancare nemmeno papà Leonardo. In realtà, Martina ha già fatto un’apparizione al cinema nel film “Il professor Cenerentolo“ e si è davvero divertita. “La mia figliola vera c’è, balla con un cappelluccio, appena ha rivisto il film ha detto: ‘Tu ci sei sempre e io ci sono solamente in una scena. La prossima volta voglio essere in quattro scene, anzi cinque“ – aveva raccontato il regista all’uscita del film.











