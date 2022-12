Martina Pigliapoco, chi è? Nuovi Eroi/ Ha salvato una donna dal suicidio

Martina Pigliapoco tra le protagoniste di “Nuovi Eroi“, il programma che racconta le storie straordinarie di cittadini insigniti dal Presidente Sergio Mattarella. Al via la nuova edizione del format originale prodotto da Stand by Me e Rai Approfondimento con la preziosa collaborazione del Quirinale, in onda dal lunedì al venerdì alle 20.15 su Rai 3, che racconta le storie straordinarie di cittadine e cittadini italiani insigniti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con l’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Tra queste c’è anche Martina Pigliapopoco premiata tra i cittadini “distintisi per senso civico e solidarietà, superamento delle barriere, tutela della salute, cooperazione internazionale, atti di eroismo, cultura dell’inclusione, diritti dell’infanzia, imprenditoria etica, legalità e coesione sociale e impegno su temi di rilevanza sociale”.

Chi è Martina Pigliapoco premiata nel programma Nuovi Eroi da Sergio Mattarella

Ma chi è Martina Pigliapoco, la carabiniera insignita dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con l’Ordine al Merito della Repubblica Italiana? Nata ad Osimo, un piccolo paese nelle Marche, dopo aver conseguito il diploma e dopo l’addestramento militare inizia a prestare servizio come Carabiniere nella Stazione di San Vito di Cadore. Diventa “popolare” dopo un intervento eroico durato più di quattro ore in cui riesce a salvare la vita di una signora che aveva intenzione di gettarsi da un ponte tibetano a 100 metri da terra.

Erano trascorse da poco le 8 del mattino quando un cittadino avvisa il 112 di una donna che sta cercando di togliersi la vita. La donna si trovava a gambe a penzoloni su un ponte di una strada forestale nel comune di Perarolo che unisce i due lati di un canalone profondo più di 80 metri. Martina, giunta sul luogo, ha immediatamente capito la situazione e ha cercato di confortare la donna creando con lei un dialogo. Un comportamento, quello di Martina, che è stato apprezzato e compreso dalla donna che alla fine ha deciso di non compiere il tragico gesto.











