Martina Pinto mamma, è nata Polly/ “Io e Alessandro siamo felici, sono rinata”

Solo lo scorso febbraio Martina Pinto festeggiava le sue nozze con il marito Alessandro, e oggi è in ospedale pronta a festeggiare la nascita della sua Polly e la sua rinascita. Martina Pinto è diventata mamma, l’annuncio è arrivato sui social qualche ora fa e ha raccolto centinaia di like anche quello di alcuni vip come Giulia de Lellis e non solo. L’attrice, molto amata per avere partecipato a numerose fiction di successo, ha partorito la sua prima figlia avuta dal marito Alessandro Poggi, la piccola Polly, e su Instagram ha pubblicato una serie di scatti che la ritraggono con il marito e la bambina e poi ha scritto: “15.06.2021, insieme a Polly sono nata anche io. Vi amo! (ora devo solo capire come non passare 24/7 in contemplazione)”.

Antonella Clerici/ "Sposerò Vittorio Garrone. Eddy Martens? Come un fratello"

Martina Pinto mamma, è nata Polly, l’annuncio social al fianco di Alessandro Poggi

I più curiosi hanno guardato nelle storie di Martina Pinto che ha pubblicato una serie immagini e video attraverso i quali ha ringraziato tutti coloro che le hanno fatto gli auguri per il lieto evento: “Io e Alessandro siamo molto felici. Grazie di tutto l’affetto che ci state dimostrando. Una volta a casa, con calma, se volete vi racconto. Polly è meravigliosa. Alessandro è stato bravissimo. Non potevo chiedere di meglio. Quando torno a casa ne riparliamo”. I due si sono sposati lo scorso febbraio in gran segreto alla presenza di pochi intimi per la gioia dei fan. Lei, nel corso della sua carriera, ha preso parte a fiction come “Caterina e le sue figlie”, “L’onore e il rispetto – Parte terza”, “Baciamo le mani” e “Le tre rose di Eva 3” mentre lui, Alessandro Poggi, è uno chef e cura anche una pagina Instagram in cui regala le sue perle, consigli e ricette.

LEGGI ANCHE:

Hoara Borselli/ “Linciata perchè di destra, politically correct? Deriva pericolosa”Dune di Denis Villeneuve al Festival di Venezia/ Video trailer: sarà fuori concorso

© RIPRODUZIONE RISERVATA