Martina Rodini, il cancro e le chemio/ “Non mollo, ma c’è una cosa che mi distrugge”

Martina Rodini è sparita per qualche giorno dai social e i fan si sono subito preoccupati. La natural beauty influencer sta combattendo contro il tumore, quindi subito si è pensato alle sue condizioni di salute. Ma il mistero è stato risolto dalla stessa Martina, che è tornata su Instagram per spiegare cosa è successo. Una settimana fa il figlio Pietro ha preso un virus influenzale, che poi ha trasmesso a lei, visto che ha i valori dei globuli bianchi bassi. «Nausea, vomito, febbre e tremolio costante… Ci mancava questa eh». Martina Rodini ha spiegato dunque che non si tratta proprio di un periodo bellissimo per lei: «Dopo l’ultima chemio rossa di 20 gg fa devo ancora riprendermi del tutto». L’influencer si è mostrata sui social mentre è in ospedale: deve sottoporsi infatti a prelievi e analisi per capire come sta reagendo il suo corpo alle terapie. E ha confessato: «La cosa più brutta di tutto questo è che non riesco e non posso fare la mamma e la compagna come vorrei. Questa cosa mi distrugge».

MARTINA RODINI, IL CANCRO E LE CHEMIO “UNA COSA CHE MI DISTRUGGE”

Consapevole da un lato della sua forza, grazie alla quale sta combattendo il tumore, Martina Rodini d’altro canto vorrebbe fare di più di quello che riesce a fare. «Anche solo fare una lavatrice o cambiare il pannolino a Pietro a volte diventa un’impresa», ha raccontato la natural beauty influencer. Ma in questo momento così complicato conservare le energie per convogliarle nella propria battaglia è importante. «Non devo mollare ora (mi ripeto sempre) ma non è facile. Ma io sono tosta. E quelle come me non mollano mai, promesso», ha concluso nel suo ultimo post. Può comunque contare sul supporto del compagno Mattia Facci, sempre al suo fianco. Anche in oggi in ospedale, anche se un po’ addormentato… Quattro giorni fa un’altra profonda riflessione, condivisa da chi come lei combatte la stessa battaglia con la malattia: «Ora raramente esco di casa e le pochissime volte che lo faccio, vado in luoghi non affollati e per pochi minuti, può sembrare una banalità ma mi manca la normalità di una persona “sana”».





