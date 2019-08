MARTINA RODINI LOTTA AL CANCRO/ “Così ho deciso, mi sono rasata e…”

Martina Rodini ha il cancro. La fashion blogger nonostante la malattia non ha mai perso il sorriso, anzi con grinta e coraggio sta affrontando le sedute di chemioterapia e uno dei momenti più difficili per una donna ‘malata’ di tumore: la perdita dei capelli. Un momento che ha deciso di immortalare e condividere con tutti i suoi follower con una foto che la ritrae con il fidanzato Matteo con tanto di rasoio per capelli in mano. “Ieri sera. Ore 22.00. Pietro finalmente ha preso sonno e io in bagno per struccarmi come ogni sera vedo affianco al lavandino il rasoio” scrive la fashion blogger, che improvvisamente ha deciso di radersi completamente.

Martina Rodini malattia: “amore mi rasi completamente”

La vista del rasoio per capelli ha spinto Martina Rodini ad una scelta che in tanti possono considerare ‘folle’, ma altro non è che l’ennesima prova di coraggio e forza, atteggiamento indispensabile per lottare al meglio contro il cancro. “Non so cosa mi sia scattato nella testa ma ho chiamato subito Mattia al mio fianco. “Amore mi rasi completamente?”- è la richiesta di Martina, a cui Matteo risponde prontamente: “Se poi ti senti meglio lo facciamo subito amore”. Detto fatto, Matteo ha aiutato Martina in questo piccolo grande passo nella lotta alla malattia. La blogger ha voluto raccontare nei dettagli quello che è successo: “chiudiamo la porta della camera per non disturbare Pietro. Inizio a piangere ma sono più determinata che mai. I miei adorati capelli biondissimi per un po’ di tempo non saranno più con me. Beh poco importa. “Vado amore? Sicura?” “Vai vai”.

Martina Rodini: “arrabbiata con questo cancro”

Non è stato facile per Martina Rodini accettare di ‘perdere’ i suoi capelli biondi, ma raderli è stato il primo passo di questa grande sfida che la vita gli ha messo davanti. La blogger non nasconde di essere stata molto male: “le prime ciocche di capelli che cadevano erano una pugnalata per me, ma allo stesso tempo ero talmente arrabbiata con questo cancro, che rasarmi significava già accettare la sfida che lui mi ha lanciato”. Forte e determinata ha poi scritto: “pensa di vincere lui? Ah no di certo, ho sempre lottato nella mia vita e figuriamoci se non lotto ora”. Dopo il taglio dei capelli, la blogger si è guardata allo specchio e si è trovata anche bella: “dai non sto nemmeno male come pensavo! Ma sì tanto sono capelli, hanno di bello che ricrescono!”. Una decisione forte, ma importante: “sono felice della mia scelta, mi sento viva e libera! Sarà contento Mattia che ora non ci metterò ogni volta due ore per asciugarmi i capelli prima di uscire” ha concluso la blogger. Non sono mancati poi i commenti di incoraggiamento e stima da parte di amici e follower: “Marti siete bellissimi! Ti vogliamo bene, sei una meravigliosa guerriera e siamo tutti con te!” e “Sei sempre stupenda! I capelli cresceranno ma il tuo sorriso meraviglioso é sempre uguale e tu sei una forza”.

