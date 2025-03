Martina Rossi era la fidanzata di Manuel Bortuzzo quel maledetto 2 febbraio del 2019, il giorno in cui il giovane nuotatore triestino, all’epoca dei fatti 19enne, venne ferito con un colpo di pistola alla schiena, finendo su una sedia a rotelle. Quel due febbraio di sei anni fa è stato terribile per Manuel Bortuzzo ma lo è stato anche per Martina Rossi, che aveva solo 16 anni e che si è trovata di fronte il suo compagno, il ragazzo a cui era legata sentimentalmente, gravemente ferito, impossibilitato a muovere le gambe, e da sola in una città a lei sconosciuta come appunto Roma.

Non dimenticherà mai quella sera Martina Rossi e lo stesso Manuel Bortuzzo non scorderà mai di avere avuto vicino a lui una persona cara in un momento così tragico. Proprio per questo anche se Manuel e Martina si sono lasciati negli ultimi anni, sono rimasti legati e in ottimi rapporti.

CHI E’ MARTINA ROSSI, EX FIDANZATA MANUEL BORTUZZO: IL RICORDO AL GF

La conferma si è avuta in occasione del Grande Fratello a cui ha partecipato lo stesso nuotatore paraolimpico, durante il quale ha parlato più volte della sua ex, ricordando che lo stesso rimarrà per sempre legato affettivamente alla vita della ragazza che è stata al suo fianco nel periodo più difficile della sua vita.

Quando Martina Rossi ha scoperto che Manuel Bortuzzo non avrebbe più camminato, non è scappata, ma è rimasta vicino a lui, anche se pochi mesi dopo i due hanno preso strade differenti. A fare un passo indietro era stato lo stesso triestino, che ha svelato di aver lasciato la compagna dell’epoca in quanto convinto che la sua nuova vita da disabile avrebbe messo di fronte lo stesso Manuel a priorità differenti rispetto a ciò che invece stava cercando Martina.

MARTINA ROSSI, EX FIDANZATA MANUEL BORTUZZO: COSA FA OGGI LA GIOVANE?

Non si sa se i due abbiano fatto bene a lasciarsi o meno, ma questo legame che ancora li unisce fa chiaramente capire che probabilmente non si lasceranno mai definitivamente, o per lo meno fino a che entrambi non troveranno l’amore della propria vita. Ma cosa sappiamo di Martina Rossi? In realtà ben poco. Ad oggi la giovane ha 22 anni e in passato stava studiando per diventare operatrice sociosanitaria. Probabilmente oggi si è laureata, lavora ed è fidanzata, e chissà che non abbia ripreso anche a nuotare, come fatto da Manuel.

Il nuoto era infatti la grande passione della ragazza, praticata fin da quando aveva 8 anni, e proprio in piscina i due si erano conosciuti, legati da questo amore per l’acqua che li accomunava. Martina Rossi ha sempre mantenuto un “low profile”, non ha mai sfruttato questo fidanzamento vip per apparire, rilasciare interviste o diventare famosa, tornando a vivere come prima, senza mai dimenticarsi però di quella tragica sera del 2 febbraio del 2019: lei a fianco di Manuel Bortuzzo presso il distributore di sigarette, i due che chiacchierano, poi ad un certo punto si sente qualcuno che rivolge una parola al duo, e Manuel che si gira, prima di cadere a terra ferito.