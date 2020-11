Martina Rossi, è ancora fidanzata di Manuel Bortuzzo?/ Il silenzio social…

Chi è Martina Rossi? La fidanzata oppure ormai ex di Manuel Bortuzzo. Il piccolo campione di nuoto finito in sedia a rotelle a causa di uno sparo che lo ha colpito alla schiena, quella sera era proprio in compagnia della sua fidanzata, la dolce e combattiva Martina che ha lottato al suo fianco per mesi prima sperando di riavere indietro il suo grande amore e poi per ottenere giustizia. In questi due anni ci siamo abituati a vederla sempre al fianco a lui magari in tv o sui social ma tutto è cambiato quando Manuel ha fatto un po’ di pulizia sul suo profilo Instagram spazzando anche le foto che li ritraggono insieme. Un tempo i social erano tappezzati da foto in cui spesso c’era anche lei, Martina Rossi, ma adesso tutto sembra essere sparito nel nulla.

Martina Rossi, è ancora fidanzata di Manuel Bortuzzo?

Qualcuno lega questa ‘pulizia’ al fatto che i due si siano lasciati, altri ancora solo ad una questione di privacy, ma qual è la verità? Fino a qualche mese fa la giovane nuotatrice combatteva ancora per la giustizia per Manuel Bortuzzo e dopo la sentenza rilanciava: ““Non è giusto. La battaglia di Manuel per la normalità è ancora lunga. Loro fra 16 anni saranno liberi ma Manuel come starà?”. La stessa madre di Martina raccontò ai microfoni del Messaggero che la figlia uscì per la prima volta di sera proprio quel giorno, per il compleanno di un’amica, e che da quel maledetto evento non è voluta più tornare in piscina. Manuel Bortuzzo di lei ha detto: ““Martina mi è rimasta vicino tantissimo. Nell’intimo è quella che mi ha capito di più. Lei è fondamentale. Insieme siamo una potenza“. Quella potenza c’è ancora?



