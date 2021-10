Martina Rossi e Federica Pizzi, ex fidanzata di Manuel Bortuzzo/ “Non so se ci siamo lasciati”

Martina Rossi e Federica Pizzi sono le ex fidanzate di Manuel Bortuzzo. Entrambe hanno rappresentato un tassello fondamentale nella vita dell’ex nuotatore, che ora al Grande Fratello VIP sta combattendo contro il suo passato sentimentale. Manuel, in questi ultimi giorni, è apparso molto confuso e disorientato. Da una parte sta andando molto cauto nella sua conoscenza con Lulù, dall’altra parte sta coltivando una certa simpatia e feeling con Soleil Sorge.

Ma non solo: in tutto questo scenario frizzante, il concorrente gieffino ha ricominciato pensare ad una delle sue ex fidanzate. Non è chiaro se a Martina Rossi o Federica Pizzi, ciò che è certo è la confusione sentimentale che in questo momento blocca l’ex nuotatore. Durante una chiacchierata amichevole con il suo amico Alex Belli, Manuel gli ha confessato di pensare ancora alla sua ex. Andiamo dunque a capire chi potrebbe essere e perché.

Martina Rossi e Federica Pizzi, chi sono le ex fidanzate di Manuel Bortuzzo

A quanto pare Manuel Bortuzzo non è nemmeno sicuro di aver troncato definitivamente una delle due precedenti storie. “Ma ci siamo lasciati?”, si è domandato il ventiduenne durante il Grande Fratello VIP. Forse si rivolgeva alla sua ultima storia, quella con Federica Pizzi, che aveva commosso l’Italia intera quando era intervenuta da Signorini per un gesto d’amore davvero profondo e toccante. Lei, benché avesse gli occhi innamorati, aveva detto che il loro rapporto era diventato di amicizia. Lo stesso non si può dire, probabilmente, di Martina Rossi, la ragazza con cui Manuel ha vissuto il trauma della sparatoria e in cui è rimasto ferito al midollo.

