Martina Rossi e Federica Pizzi, ex Manuel Bortuzzo/ Un ritorno di fiamma? Sui social…

CHI SONO LE EX FIDANZATE DI MANUEL BORTUZZO

Martina Rossi e Federica Pizzi sono le ex fidanzate di Manuel Bortuzzo, ospite oggi di Verissimo. Entrambe hanno in comune una caratteristica che si ritrova nella personalità dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip: sono molto riservate. Poco si sa di loro, lo stesso giovane non si è mai sbilanciato troppo riguardo la sua vita sentimentale, che però negli ultimi tempi sta facendo parlare per via della rottura con Lulù Selassiè dopo l’esperienza del reality. Se di Federica Pizzi si sta parlando in questi giorni per via di un presunto ritorno di fiamma con Manuel Bortuzzo, Martina Rossi invece si vedrà rappresentata nel film tv “Rinascere“, che andrà in onda su Rai 1.

Lei infatti si trovava con la promessa del nuoto il 2 febbraio 2019 quando c’è stato l’agguato, un regolamento di conti tra delinquenti in cui non c’entravano nulla. Manuel Bortuzzo si era fermato a comprare delle sigarette con l’allora fidanzata, che aveva 16 anni all’epoca, quando è stato raggiunto da due colpi di pistola perché i killer lo avevano scambiato per il loro bersaglio, facendosi trarre in inganno dalla giacca indossata dal ragazzo. Martina Rossi e Manuel Bortuzzo si stavano frequentando da poco tempo, ma quel dramma li terrà legati per sempre.

DA MARTINA ROSSI AL RITORNO DI FIAMMA CON FEDERICA PIZZI…

I due sono stati insieme anche nei mesi successivi, ma poi si sono lasciati. «Perché la conoscevo da poco, da qualche giorno prima dell’incidente e dopo siamo durati otto mesi. Ma quattro mesi li ho passati in ospedale, nelle cliniche», ha raccontato il giovane al Gf Vip. Quindi, Manuel Bortuzzo decise di prendersi del tempo per sé, per adattarsi a quella nuova vita, lasciando libera lei di vivere la sua. Poi ha conosciuto Federica Pizzi, la ragazza che lo scorso ottobre ha scritto una lettera per lui mentre era impegnato nel reality. Si tratta della figlia della compagna del suo dentista, con cui ha trascorse un San Valentino molto romantico il 14 febbraio dell’anno scorso. «Ho conosciuto una personale speciale», disse al Gazzettino il ragazzo.

Ma anche in questo caso la disabilità fisica avrebbe portato alla fine della loro relazione. Entrambe, però, erano molto apprezzate anche dalla famiglia di Manuel Bortuzzo. «Obiettivamente, lo dico guardando tutte le sue ex che oggi rimpiango perché erano delle ragazze stupende e con un carattere molto generoso, molto affabile», disse il padre Franco a Radio Radio. Ma a distanza di tempo dalla rottura, Manuel e Federica Pizzi si sono ritrovati: si parla di un incontro il 25 aprile che ha portato poi entrambi a seguirsi sui social. Tra l’altro, lei segue anche i profili del papà di Manuel e dei suoi fratelli… Tra l’altro nel suo ultimo post su Instagram ha scritto: «Tutto quello che puoi immaginare è reale». Chissà se si riferisce a Manuel o meno…











