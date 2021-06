Martina Rossi, ex fidanzata Manuel Bortuzzo/ Dopo la notte tragica, silenzio assoluto

Martina Rossi aveva solo sedici anni la notte tra il 2 e il 3 febbraio 2019 era accanto a Manuel Bortuzzo, colpito da un proiettile nella periferia di Roma. Fu una notte tragica per Manuel che è rimasto paralizzato e per Martina che, giovanissima, si ritrovò accanto al ragazzo che frequentava da una settimana mentre lottava per la propria vita. A distanza di due anni, la storia tra Martina Rossi e Manuel Bortuzzo pare sia naufragata. Dopo quella terribile notte, Martina ha preferito scegliere la strada del silenzio. Nessuna intervista ufficiale e nessuna dichiarazione sulla storia d’amore con Manuel Bortuzzo che, dopo l’incidente, ha concentrato tutte le sue forze sulla riabilitazione. A Martina, Manuel ha dedicato le ultime parole quella drammatica notte prima di perdere i sensi dicendole “ti amo”.

Raoul Bova, passato da nuotatore/ "Vent'anni fuori dall'acqua si sono fatti sentire"

Martina Rossi e Manuel Bortuzzo, dall’amore all’amicizia?

La storia d’amore fresca e giovane tra Manuel Bortuzzo e Martina Rossi ha dovuto così affrontare una prova grandissima a causa dell’incidente di cui è stato vittima l’atleta. Della loro relazione non ci sono più state notizie e pare che, oggi, Manuel abbia una nuova fidanzata. Con Martina sarà rimasta l’amicizia? Pur essendo giovanissimi, hanno condiviso un’esperienza che non dimenticheranno mai. Martina Rossi, però, ha sempre preferito restare in disparte proteggendo la propria vita da tutti. La mamma di Martina, dopo l’incidente, al Messaggero, aveva dichiarato: “Non ha più voluto nuotare. Ha smesso di andare in piscina, la sua passione da quando aveva 8 anni. Il 2 febbraio era uscita di sera per la prima volta per il compleanno di un’amica all’Infernetto e si è trovata all’improvviso catapultata in questa storia più grande di lei”.

LEGGI ANCHE:

Private War/ Video Streaming Rai 3: il film che racconta il coraggio di Marie ColvinManuel Bortuzzo, storia vera/ L'agguato a Roma, la paralisi per la lesione al midollo

© RIPRODUZIONE RISERVATA