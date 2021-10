Martina Rossi, ex fidanzata Manuel Bortuzzo/ “Otto mesi insieme ma dopo l’incidente…”

Nella Casa del Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo ha iniziato una storia con Lulù Selassié. Proprio a lei nella Casa Manuel ha raccontato delle sue storie passate, come quella con Martina Rossi. I due si sono lasciati in seguito alla sparatoria che lo ha lasciato paralizzato, lui nel dettaglio ha raccontato: “È finita per il semplice fatto che la conoscevo da poco. – ha esordito, come riporta metropolitanmagazine.it – Dopo la sparatoria siamo durati otto mesi, ma tu devi pensare che quattro mesi li ho passati in ospedale e in cliniche, non ti immaginare una vita normale. Ti devi immaginare me in clinica e lei che mi veniva a trovare su un letto d’ospedale. L’ho fatta venire a casa mia e le ho detto semplicemente: credo che io abbia priorità diverse da quello che è il tuo stile di vita, il tuo essere e da quello che vuoi tu. Ho bisogno di tempo per me“.

Federica Pizzi, ex fidanzata dell'incidente di Manuel Bortuzzo/ Entra al Gf Vip 2021, Lulù Selassié gelosa?

Manuel Bortuzzo e Martina Rossi, una storia d’amore durata otto mesi

La storia d’amore tra Manuel Bortuzzo e Martina Rossi è durata otto mesi “ma tu devi pensare che quattro mesi li ho passati in ospedale e in cliniche, – ha precisato Manuel durante la sua chiacchierata confidenziale con Lulù Selassié, aggiungendo – non ti immaginare una vita normale. Ti devi immaginare io in clinica e lei che mi veniva a trovare su un letto d’ospedale“. A queste confidenze potrebbero aggiungersene altre oggi, nel corso della nuova diretta del Grande Fratello Vip.

