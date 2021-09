Martina Rossi, ex fidanzata Marco Bortuzzo, ora lui è single/ Lei ha un nuovo amore

Martina Rossi è stata la fidanzata di Manuel Bortuzzo, il concorrente del Grande Fratello Vip 2021: insieme hanno vissuto la tragedia della sparatoria nel 2019. Quel terribile giorno del 2019 la vita di Manuel e di Martina è cambiata per sempre. Proprio la promessa del nuoto italiano nella casa del GF VIP ha ricordato quel giorno: “la prima persona che i malviventi hanno beccato ero io che stavo comprando le sigarette, ero la prima persona che potevano vedere. Mi chiedevo se fosse successo davvero, queste cose le vedi nei film. Sono salvo per 12 millimetri”.

Dopo l’incidente anche Martina ha vissuto un vero e proprio shock; non solo per quanto successo al suo fidanzato, ma anche per essere stata coinvolta in qualcosa di più grande di lei. Dopo la tragedia vissuta da Manuel Bortuzzo, infatti, Martina ha deciso di abbondare il nuoto nonostante fosse anche lei una promessa.

Martina Rossi e Manuel Bortuzzo: perchè si sono lasciati?

La vita di Martina Rossi, ex fidanzata di Manuel Bortuzzo è stata segnata dall’incidente del 2019. A raccontarlo è stata la madre di Martina: “on ha più voluto nuotare. Ha smesso di andare in piscina, la sua passione da quando aveva 8 anni. Il 2 febbraio era uscita di sera per la prima volta per il compleanno di un’amica all’Infernetto e si è trovata all’improvviso catapultata in questa storia più grande di lei”.

Nonostante il grande amore tra i due, condiviso anche sui social come quando in occasione del giorno di San Valentino del 2019 Manuel ha postato una foto con tanto di bacio e dedica “ci prenderemo tutto”, oggi Bortuzzo è single. Come mai è finita tra i due? Non è dato saperlo, ma stando a quanto trapelato Martina avrebbe un nuovo amore. Anche Manuel è stato successivamente legato a Federica Pizzi, la figlia della compagna del suo dentista, ma oggi è single e all’intento della casa si è molto avvicinato alla Principessa Lulù. Che possa nascere un nuovo amore?

