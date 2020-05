Martina Rossi, fidanzata Manuel Bortuzzo/ “La sua battaglia è ancora lunga”

Pubblicità

Martina Rossi è la fidanzata di Manuel Bortuzzo che, a 16 anni, si è ritrovata a vivere una situazione più grande di lei. Martina, infatti, era con Manuel la sera della sparatoria e nei mesi successivi non ha mai lasciato solo Manuel, dandogli la forza per reagire e riprendere in mano la sua vita. Martina, pur essendo giovanissima, ha dimostrato di essere una ragazza forte che porterà sempre nel cuore la tragedia vissuta. “Non è giusto. La battaglia di Manuel per la normalità è ancora lunga. Loro fra 16 anni saranno liberi ma Manuel come starà?”, è stata la domanda che si è fatta Martina dopo la sparatoria. Martina e Manuel condividevano insieme la passione per il nuoto. Dopo la sparatoria, come ha raccontato la madre ai microfoni de Il Messaggero, non ha voluto più nuotare.

MARTINA RUSSO, FIDANZATA DI MANUEL BORTUZZO: “MI E’ RIMASTA VICINO”

Giovanissimi, Martina Russo e Manuel Bortuzzo hanno condiviso uno dei momenti più difficili della loro vita. Nonostante la sityuazione estremamente complicata, Martina è sempre rimasta accanto a Manuel come ha dichiarato lo stesso Bortuzzo nelle settimane successive alla sparatoria. “Martina mi è rimasta vicino tantissimo. Nell’intimo è quella che mi ha capito di più. Lei è fondamentale. Insieme siamo una potenza“, dichiarava Manuel. La madre di Martina, ai microfoni de Il Messaggero, ricordando l’inferno vissuto dalla figlia, spiegava: “Non ha più voluto nuotare. Ha smesso di andare in piscina, la sua passione da quando aveva 8 anni. Il 2 febbraio era uscita di sera per la prima volta per il compleanno di un’amica all’Infernetto e si è trovata all’improvviso catapultata in questa storia più grande di lei”.



