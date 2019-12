Martina Rossi/ Prescritto uno dei reati, papà “obbligato a battermi” (Chi l’ha visto)

Martina Rossi, studentessa genovese, aveva 20 anni quando perse la vita nell’agosto 2011, mentre era in vacanza con le amiche in Spagna, in un albergo a Palma di Maiorca. Il caso, affrontato oggi dalla trasmissione Chi l’ha visto, è stato controverso e si è dipanato con una doppia indagine, in Spagna e in Italia, fino alla decisione di alcuni giorni fa presa dalla corte d’Appello di Arezzo che ha dichiarato estinta, per prescrizione, l’accusa di morte come conseguenza di un altro reato nel processo di secondo grado per la morte della giovane, precipitata dal balcone di una camera di albergo il 3 agosto di 8 anni fa. Secondo l’accusa, Martina Rossi precipitò dal balcone mentre cercava di fuggire al tentativo di stupro ad opera di due giovani aretini, Luca Vanneschi e Alessandro Albertoni, entrambi condannati in primo grado per la morte della 20enne genovese come conseguenza di altro reato (accusa dichiarata prescritta) e per la tentata violenza. Una decisione, quella della prescrizione, che ha profondamente deluso i genitori della vittima, i quali hanno destinato il loro sfogo ai microfoni del programma di Rai3.

MARTINA ROSSI, IL PADRE “DECISIONE IMPOSSIBILE DA DIGERIRE”

“Era veramente una persona speciale, una sognatrice, era capace a scrivere, disegnare, fare le cose belle, a rispettare il mondo, a rispettare gli altri in punta di piedi, ed è finita in un modo così tragico in mezzo a tanta spazzatura”: così Bruno, papà di Martina Rossi, ha commentato alla trasmissione Chi l’ha visto. In merito alla decisione di pochi giorni fa da parte della Corte d’Appello, i genitori della 20enne hanno commentato: “La prescrizione non può riguardare un omicidio. La facessero per i reati fiscali, non per mia figlia”. Loro, dunque, continuano a sostenere con forza la tesi del delitto mentre di contro, per la difesa dei due imputati, Martina Rossi si sarebbe uccisa. La presidente della Corte d’Appello che si è espressa sulla prescrizione, spiega Il Secolo XIX, ha rinviato il processo a carico dei due giovani di Arezzo al 20 settembre 2020. Per il padre della vittima si tratta tuttavia di “una decisione impossibile da digerire”. Al Fatto Quotidiano ha aggiunto: “Sono obbligato a battermi perché violenza non sia prescritta”. Con un appello alla politica, affinché “non ci sia più un’altra Martina”.

I PROCESSI

Martina Rossi era in vacanza in Spagna con altre due amiche quando la sera del 3 agosto 2011 sale nella stanza dell’hotel dove soggiornava con due giovani aretini Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi. Venti minuti dopo, un urlo straziante e i passi precipitosi di qualcuno sulle scale. Il corpo della 20enne, ormai senza vita, è giù dopo un volo di 20 metri. La giovane è scalza e senza i pantaloncini. Per gli inquirenti spagnoli si trattò di suicidio e il caso fu archiviato, eppure le incongruenze non mancano. Ha così inizio la lunga battaglia della sua famiglia con l’avvio di un’inchiesta a Genova chiusa nel 2014 con 4 indagati, due dei quali accusati di falsa testimonianza. Il caso passa ad Arezzo, città di origine dei due ragazzi. Dopo la riesumazione della salma e una nuova autopsia, il 28 novembre del 2017 i due aretini vengono rinviati a giudizio per tentata violenza sessuale di gruppo e morte in conseguenza di un altro reato. Per gli inquirenti la giovane cercava di scappare da un tentativo di stupro. Il processo di primo grado si concluse dopo un anno con le condanne a 6 anni, mentre in Appello viene prescritto il reato di morte in conseguenza di un altro reato, cancellato dal troppo tempo trascorso lo scorso febbraio. Processo rinviato al prossimo anno ma che, per via delle polemiche, è stato poi fissato al 19 febbraio 2020.



© RIPRODUZIONE RISERVATA