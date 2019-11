Martina Russo/ Peseranno la fretta e la testardaggine? (Bake Off Italia)

Martina Russo ha senza dubbio mostrato a Bake Off Italia 2019 tutta la sua bravura. Il suo pregio principale a livello artistico è la capacità di creare combinazioni di colore ottime. È una pasticciera precisa e di talento. Il principale difetto è la fretta e la testardaggine nel seguire i consigli. Va anche considerato che è tra i pasticceri amatoriali più giovani, visto che ha appena 20 anni e questo le permette anche di avere grandissime potenzialità per migliorare in futuro. Tra le curiosità c’è quella che ogni settimana porta qualche spettatore a ricordare la sua incredibile somiglianza con Elettra Lamborghini. Martina è una delle concorrenti più agguerrite di questa edizione di Bake Off. Sicuramente ha un grande potenziale di superare l’11° puntata, probabilmente arriverà in finale.

Martina Russo, Bake Off Italia 2019: così una settimana fa

Martina Russo é arrivata all’ultima puntata di Bake Off Italia 2019 con successo. Agli inizi della puntata, quando Benedetta Parodi ha chiesto agli altri concorrenti di fare un pronostico sui vincitori, nessuno ha detto Martina e lei é sicuramente rimasta un po’ risentita di questo. Dopo, tuttavia, Antonio ha detto che Martina rientra tra le concorrenti che lui teme di più. Per la prima prova, basata sulla preparazione della pasta frolla Martina sceglie di preparare una frolla al cacao con crema alla vaniglia e lamponi dragon fruit. La torta di Martina viene subito criticata da Damiano. La frolla è troppo morbida e la crema pasticciera impasta eccessivamente. Dice che ci sono troppi errori. Knam è d’accordo con Damiano sulla frolla ma pensa che sia buona nel complesso. Comunque Martina è promossa.

Intanto comincia la seconda prova con 140 minuti a disposizione. La torta che Martina presenta ha solo 11 strati ma comunque è in piedi e la bretone risulta molto buona. La musoline però secondo Knam è un po’ strana. Poteva fare di sicuro meglio. Però è la seconda classificata della prova. Inizia la terza prova e Martina, essendo la seconda classificata, dovrà fare una torta di 2 kg. Alla fine la torta di Martina pesa solamente 1 Kg e 600 g però Martina sembra essere soddisfatta. I giudici dicono che la torta ha un aspetto bellissimo. Knam consigliava di togliere uno strato ma pensa che sia stata bravissima. Anche Damiano e Clelia sono molto contenti del suo lavoro. Martina riceve a fine puntata il grembiule blu come la migliore della puntata. Con i colleghi Martina nel complesso ha un buon rapporto, ogni tanto fa un po’ la sostenuta ma con concorrenti come Riccardo e Rong ha comunque legato. La sua relazione con i giudici della gara è molto buona, visto che Martina riesce ad accettare le critiche con umiltà anche se è certa e sicura delle sue capacità. Clicca qui per il video di presentazione della concorrente



