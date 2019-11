Martina Russo/ “Se n’è andato un pezzo del mio cuore” (Bake Off Italia)

Martina Russo, molto carica e motivata grazie alla vittoria del grembiule blu durante l’ultimo episodio, inizia la puntata del 15 novembre pronta a vincere e arrivare alla tanto sognata semifinale. Benedetta Parodi subito annuncia che i tre giudici hanno una sorpresa: tre golden ticket con i quali è possibile accedere direttamente alla semifinale di “Bake Off“, senza affrontare le altre prove del giorno. La prima prova vede Martina e gli altri concorrenti cimentarsi nella preparare la torta con glassa allo specchio multicolor. Martina è subito molto contenta, dato che, in genere, guardarsi allo specchio è una cosa che le riesce davvero bene. Nel frattempo Damiano presenta ai pasticceri come esempio la sua torta “aurora boreale“. Martina prepara una torta con baverese alle nocciole, gelée al pompelmo, cake al pompelmo e crumble alle nocciole. Damiano le dà consigli su come pulire lo strato di glassa. Purtroppo quando tira fuori la torta dall’abbattitore si rompe. Presenta la torta ai giudici – che notano immediatamente che la torta si è rotta – e subito Knam puntualizza, ironico:”si chiama brokean heart?“. Per Clelia “il crumble è buono e l’ho mangiata con gusto“, mentre per Damiano, anche se giudica il sapore piuttosto gradevole, la presentazione è davvero brutta. Knam è d’accordo, e non può far passare una torta così impresentabile. Insomma Martina non ce la fa a prendere il golden ticket e insieme agli altri 4 si trova ad affrontare la prova tecnica di Knam. La preparazione da fare sarà la torta al caffè di Knam con una difficoltà, il non avere la ricetta: bisognerà seguire lo chef in tutte le sue mosse. La torta di Martina è indietro di cottura secondo Damiano e, alla fine, nemmeno stavolta si aggiudica il golden ticket.

Martina Russo: in semifinale sì, ma senza Antonio

Arriva la terza prova di Clelia in cui i concorrenti dovranno riprodurre la metà mancante di una torta nei gusti e nei colori, ma specialmente nei sapori: non sarà una prova facile. Martina dovrà affidarsi al suo intuito e al suo gusto per capire come fare una torta perfetta se vuole superare la prova. I concorrenti si aggiudicano una torta a testa, ciascuna più difficile in basa alla posizione in classifica nella seconda prova. La torta di Martina, ultima classificata, è una delle più complicate da realizzare. Si sente bloccata perché non riesce a distinguere i sapori delle creme. Alla fine Martina si dice molto sicura di sé, nonostante i vari punzecchiamenti della Parodi. Subito dopo la fine del tempo, la torta di Martina vola per terra e la ragazza si convince di aver perso per sempre il posto in semifinale. Martina presenta lo stesso la sua torta. I giudici dicono che il sapore è davvero molto buono, praticamente perfetto. Anche Damiano è contento ma dice che è stato un peccato. Benedetta rivela di avere un quarto golden ticket e Antonio e Martina dovranno fare una prova lampo per aggiudicarsi il posto in semifinale. La prova lampo sarà molto complessa e i due pasticceri dovranno lavorare sodo. La torta presentata da Martina secondo Damiano “è bellina ma molto semplice, in un’ora si può fare di più…“, e manca di sale. Clelia dice che il dolcetto si mangia volentieri. Knam apprezza di più il cake di Martina rispetto a quella di Antonio, dato che i sapori si equilibrano molto bene, anche se critica la mancanza di decorazioni. Arriva la decisione dei giudici: sarà Martina ad aggiudicarsi il quarto posto nella semifinale di Bake Off. Martina è contenta ma, allo stesso tempo, dispiaciuta per Antonio con il quale aveva legato molto e, tra le lacrime ammette: “se n’è andato un pezzo del mio cuoricino“. La giovane pasticciera è una delle concorrenti più competitive della stagione. Va d’accordo con gli altri ma si tiene in disparte. Ha criticato molto Rong, colpevole secondo lei di cercare di attirare l’attenzione. In questa puntata sembra leggermente diminuita la rivalità con Hasnaa “con lei è sempre un battibecco, ma in realtà mi vuole bene“.

