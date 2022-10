Martina Russo, vincitrice Bake Off Italia 7/ “Minacce di morte a me e a mia famiglia”

Martina Russo, vincitrice di Bake Off Italia 7, è intervenuta ai microfoni di “Trends&Celebrities”, trasmissione di Rtl 102.5 News condotta da Francesco Fredella, Benedetta Mannucci e Virginia Tschang e andata in onda nella prima parte del pomeriggio di martedì 18 ottobre 2022. L’ospite si è raccontata senza filtri e ha dato apertamente voce anche a quanto vissuto: “Appena ho vinto Bake Off Italia, hanno iniziato a dire che mio padre aveva comprato il programma e la mia vittoria. Fosse stato così, perlomeno l’avrei condotto, non avrei fatto la concorrente, ma va beh… Così, finita quell’esperienza, ho cercato di staccarmi dal nome della trasmissione ed essere me stessa. Sono partita dai social come TikTok, dove io cucino struccata e in pigiama. Uso tanto anche Instagram, perché lì posto il risultato del dolce che preparo”.

Nel lavoro di Martina Russo i social possono essere un aiuto fondamentale, anzi: nel suo caso sono imprescindibili, poiché “attualmente io sto lavorando attraverso di loro. Sono molto utili”.

MARTINA RUSSO: “DAGLI HATERS HO RICEVUTO ANCHE MINACCE DI MORTE”

Nel prosieguo di “Trends&Celebrities”, Martina Russo ha confessato che nel suo percorso quotidiano “le critiche sono sempre state tante, soprattutto da parte degli haters online. Ho ricevuto anche minacce di morte, tanto io quanto la mia famiglia. Personalmente, io ho la mia vita, sono felicissima, invece penso che gli hater siano semplicemente dei frustrati”.

Martina Russo ha già pubblicato due libri nonostante la giovane età (24 anni, ndr), anche se “il primo l’ho scritto dopo il programma tv come premio per la vittoria (ma la mia percentuale era pari allo zero per cento in termini di incasso), invece il secondo l’ho fatto molto meglio, durante la quarantena, quando ho regalato tutto il cibo alla mensa dei poveri”.

