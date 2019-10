Martina Smeraldi, chi è?/ La star del porno: “Il se**o. Mi piace da pazzi” (Non è la D’Urso)

Chi è Martina Smeraldi?

Martina Smeraldi, la diciannovenne cagliaritana torna a Live – Non è la D’Urso, il programma condotto da Barbara d’Urso in prima serata su Canale 5 per raccontare la sua carriera nel mondo del cinema hard. La giovane nuova scoperta del cinema a luci rosse è entrata nel team di Rocco Siffredi e sogna di diventare la nuova Moana Pozzi. Un sogno diventato realtà in poco più di un anno come ha raccontato la giovanissima durante un’intervista rilasciata alla trasmissione radiofonica La Zanzara: “ci penso da più di un anno e a un certo punto ho contattato uno che ha lavorato con Rocco, Max Felicitas. Cercava delle persone per fare dei provini e gli ho risposto via Instagram. Ci siamo incontrati e abbiamo girato delle scene. Poi a Siffredi sono arrivata attraverso un’altra persona che aveva lavorato con lui. Sono molto determinata”. La giovane attrice porno ha raccontato di essersi avvicinata a questo mondo tramite i social: “rispondendo a una specie di reclutamento su Instagram questa estate”.

Martina Smeraldi e il provino con Rocco Siffredi

A soli 19 anni Martina Smeraldi ha deciso così di cambiare vita. Alla base di questa scelta c’è un innato desiderio per il ses*o come ha raccontato senza freni e senza peli la diciannovenne di Cagliari: “Il se**o. Mi piace da pazzi. Ho sempre guardato video e mi ha sempre incuriosito”. Nonostante la giovane età, Martina è sempre stata attratta da questo mondo: “guardo video da quando ho un telefonino in mano, dunque da quando avevo undici anni”. In pochi sanno che la giovane star del porno è anche iscritta alla facoltà di Scienze dei servizi giuridici dove ha sostenuto qualche esame del primo anno, ma ad oggi non sa se riuscirà a completare il percorso di studi: “non so se riuscirò a continuare, vediamo come va questa cosa del po**o”. Parlando delle prime esperienze, Martina ha raccontato anche di aver fatto un provino con Rocco Siffredi: “mi ha fatto fare un provino. Bellissimo, bellissimo” rivelando di non aver vissuto alcun trauma: “ma no. Alla fine ero molto soddisfatta”.

Martina Smeraldi: “Sono aperta a tutto, mi piacciono molto le gang ban*”

La diciannovenne ha raccontato anche la sua prima volta: “il primo rapporto completo l’ho avuto a 12 anni con un ragazzo di 15”. Poi Martina Smeraldi ha esplorato il mondo del sesso confessando: “sono aperta a tutto, mi piacciono molto le gang ban*. Io in mezzo con più uomini. Potrei farlo anche con dieci, perché no”. Non nasconde di averlo già fatto nella privata: “qualche anno fa, ne avevo quindici. Un’ammu**hiata” e rivelando di aver avuto anche un rapporto con una donna: “si non ho problemi”. Le sue scelte però non hanno incontrato il lasciapassare della famiglia: “non sono contenti della mia scelta. Con mio padre non parlo più. Mamma non è contenta, ma almeno parliamo”. Nonostante tutto però Martina è sicura della sua scelta: “voglio fare questo lavoro perché mi piace il ses** e mi piace essere vista”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA