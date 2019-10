MARTINA SMERALDI/ La 19enne pornostar: “farò una gang bang con Malena”

Martina Smeraldi è la 19enne cagliaritana nuova scoperta di Rocco Siffredi. La giovanissima, promessa del cinema porno, si è raccontata per la prima volta a Live – Non è la D’Urso su Canale 5 in cui ha rivelato: “sono contentissima della scelta, ma i miei genitori no”. La cagliaritana, nonostante la giovane età, ha le idee molto chiare: “mi è sempre piaciuto fare il sesso, sono convinta di fare questo” e poco dopo racconta come è arrivata al mondo di Rocco Siffredi: “sono arrivata da poco da Rocco Siffredi, sono arrivata grazie ad un ragazzo che lavora nella sua accademia”. In studio c’è anche Malena, ex concorrente de L’Isola dei Famosi e pornostar che parlando proprio della giovane cagliaritana rivela: “faremo un film insieme in un crescendo di trasgressioni e perversioni insieme, devo ancora testarla, non sono assolutamente in sfida, nel nostro lavoro c’è molta collaborazione”. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

La nuova pornostar di Rocco Siffredi “mi piace il sess*”

Martina Smeraldi è la nuova star del porno made in Italy. Parola di Rocco Siffredi che ha deciso di puntare sulla giovanissima cagliaritana che da circa un anno ha cominciato ad appassionarsi al mondo dell’hard. Ha 19 anni, viene da Cagliari e sogna di diventare la Moana de noantri. “Mi chiamo Martina Smeraldi, già a 11 ho avuto le mie prime esperienze con molti ragazzini, mentre a 12 anni ho avuto il primo rapporto completo”. Si presenta così la 19enne cagliaritana che è entrata nella scuderia di Rocco Siffredi che la dirigerà nei primissimi film. “Voglio fare questo lavoro perché mi piace il sesso e mi piace essere vista” ha raccontato la giovane porno star che, nonostante la giovanissima età, ha già avuto diverse esperienze in ambito sessuale. A 15 anni, infatti, ha vissuto la prima esperienza di gruppo come ha raccontato durante un’intervista rilasciata a La Zanzara: “sì, qualche anno fa, ne avevo quindici. Un’ammucchiata”.

Martina Smeraldi: “i miei genitori sono contrari, ma non possono farci nulla”

Ospite del programma radiofonico La Zanzara, Martina Smeraldi ha raccontato come si è avvicinata al mondo del porno: “ci penso da più di un anno e a un certo punto ho contattato uno che ha lavorato con Rocco, Max Felicitas. Cercava delle persone per fare dei provini e gli ho risposto via Instagram. Ci siamo incontrati e abbiamo girato delle scene. Poi a Siffredi sono arrivata attraverso un’altra persona che aveva lavorato con lui. Sono molto determinata”. Una scelta non condivisa dai genitori contrari alla volontà della figlia di lavorare nel mondo dell’hard. A raccontarlo è la stessa Martina: “i miei genitori non sono contenti della mia scelta. Con mio padre non parlo più. Mamma non è contenta, ma almeno parliamo”. Nonostante il no dei genitori, Martina continua imperterrita a seguire il suo sogno di diventare la nuova Moana Pozzi: “non possono farci nulla, sono sicurissima della mia scelta. Fare l’avvocato o il notaio è troppo noioso, non mi interessa”.

Contentissima della scelta, ma i miei genitori no. Malena “faremo un film insieme in un crescendo di trasgressioni e perversioni insieme”



© RIPRODUZIONE RISERVATA