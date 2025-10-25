Martina Stella ripercorre i periodi difficili della sua giovinezza, addentrandosi nel rapporto coi suoi genitori e le difficoltà economiche

Martina Stella choc sulle sue origini: “Io e la mia famiglia in condizioni disastrate, ma poi…”

Forse non tutti sanno che la celebre attrice e modella Martina Stella ha avuto un passato difficile, prima di conoscere la fama e la notorietà. La protagonista de L’ultimo bacio parlando infatti in diverse interviste, ha menzionato le sue origini umili e le difficoltà economiche vissute dai suoi genitori. Papà lavorava come casellante in autostrada, mentre mamma Bianca era una ballerina. In un passaggio di qualche tempo fa su Oggi, la Stella confidò che i suoi genitori facevano molta fatica a stare dentro le spese.

Per questo motivo, da quando la sua carriera ha spiccato il volo, ha deciso di sostenerli economicamente e restituire loro tutto l’amore ricevuto, malgrado le difficoltà. “Io arrivo da una famiglia disastrata dal punto di vista finanziario”, le parole di Martina Stella. L’attrice non rinnega, come spesso succede quando si raggiunge il successo, i suoi esordi. Anzi, ancora oggi prova profonda gratitudine nei confronti del film che l’ha lanciata.

Martina Stella e il ‘mantenimento’ ai genitori: “Continuo a sostenerli ancora oggi”

“L’Ultimo bacio mi ha salvato perché grazie a quel film ho potuto sostenere i miei genitori e continuo a farlo”, ha raccontato Martina sempre al magazine Oggi. Parlando del suo passato, ha ricordato il momento difficile della separazione, che in realtà si è poi rivelato salvifico, perché mamma e papà hanno ritrovato la loro serenità individualmente.

“Penso che le coppie non debbano rimanere insieme nelle situazioni di crisi”, ha spiegato la celebre attrice. “I miei genitori credevano che separandosi ci avrebbero fatto soffrire, invece, per quanto mi riguarda, quando si sono divisi è stato un sollievo”, ha ammesso la bellissima attrice.

