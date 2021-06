Martina Stella incinta del secondo figlio/ “Io e Andrea Mafredonia pieni di felicità”

“Sono davvero tanto tanto felice di condividere insieme a voi questa bellissima notizia“. Così Martina Stella ha esordito in un post pubblicato su Instagram poche ore fa in cui ha annunciato una bellissima notizia: l’attrice è incinta. “La gioia più grande quella di diventare mamma ancora una volta è il dono più speciale che potessi ricevere!! – ha infatti comunicato – La nostra famiglia si allarga e noi siamo pieni di felicità!!” Molti fan dell’attrice avevano già intuito una possibile gravidanza dalle sue dolci forme, come la stessa Martina ha ammesso nel suo post: “Molti di voi sempre attentissimi avevano intuito qualcosa in questi mesi.. e confesso che non è stato facile non fare spoiler per tutto questo tempo. Ho aspettato tanto questo momento..il vostro affetto mi arriva ogni giorno e non vedevo l’ora di condividere con voi questo magico viaggio!”

Si tratta del secondo figlio per Martina Stella che ha già una bambina, Ginevra, che ha 8 anni ed è nata dalla relazione con Gabriele Gregorini. Una storia finita ormai da tempo, visto che oggi l’attrice è felicemente sposata con Andrea Manfredonia. Cinque anni insieme e il grande desiderio di diventare genitori, un sogno che sta per diventare realtà visto quanto annunciato dalla Stella. Non sono mancati sotto al post di Martina col pancino in vista i commenti di molti colleghi, da Caterina Balivo a Serena Autieri fino a Sandra Milo.

