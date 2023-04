Martina Stella: “Io e Andrea abbiamo sognato Leonardo”/ “Ginevra un peperoncino”

Martina Stella, mamma e lavoratrice innamorata. L’attrice ha due bambini, Ginevra, nata da una precedente relazione e Leonardo, avuto dal marito Andrea. A Verissimo, lei racconta: “Ho sempre sognato di diventare mamma. Avevo Ginevra e adesso ho anche Leonardo. Sono tornata a lavoro, cerco sempre di incastrare gli impegni familiari con la tv. Ho appena finito di girare una serie tv. È una grandissima sfida. Sono molto contenta. Mi godo la famiglia, è nato questo bimbo tanto desiderato. E cerco di incastrare tutto. Non ho molti aiuti ma ci provo. Sono cresciuta molto, i figli ti hanno la possibilità di maturare”.

Il successo, per Martina, è arrivato che era poco più che adolescente: “Sono diventata famosa presto e mi sono persa sicuramente quel senso di leggerezza. Sono stata però sempre una ragazza molto seria, ho capito la grande possibilità che mi è stata data e ho sempre dato il massimo, il meglio di me stessa. Ho scelto di cavalcare questo grande sogno, mi sono impegnata tantissimo. Io volevo fare quello. Ho sognato in grande e si è avverato. Ero spesso sui giornali di gossip. L’ho sempre presa con divertimento, cercavo di ironizzare molto. Ogni volta che uscivo con qualcuno, era un fidanzato. Addirittura mi hanno accostata al principe Harry”.

Martina Stella e l’amore con Andrea Manfredonia

Martina Stella è diventata mamma di Ginevra che non aveva neppure trent’anni. Come racconta a Verissimo, “Eravamo giovanissimi, un amore travolgente. L’amore con Gabriele non ha funzionato, è stato un momento difficile. Poi è arrivato mio marito. Per me non è stato un colpo di fulmine. Ero molto chiusa nonostante fossi giovane. I miei amici mi proponevano sempre gente, mi portavano a cene con dei single dove c’era appunto un possibile fidanzato“.

Poi, è arrivato Andrea Manfredonia, suo marito: “Ad un aperitivo ho incontrato lui. Non mi fidavo più del mio istinto, avevo paura. Però mi sono fidata del suo. Nonostante fosse molto giovane voleva costruire qualcosa con me. Siamo stati insieme un anno e poi ci siamo sposati. Io sono stata subito molto chiara, non cercavo un’avventura. C’è stata da subito la voglia di costruire qualcosa per noi tre. Dopo tanto è arrivato Leonardo. Volevo che Ginevra si sentisse sempre la principessa di casa. Andrea è stato bravo, è entrato in punta di piedi nelle nostre vite. La seconda maternità l’ho vissuta con gioia. Pensavo di essere più preparata, c’è stata tanta emozione, paura. È stato molto desiderato. Lui è un papà molto presente ma anche severo e rigido, anche con Ginevra. Io sono più giocherellona”. La primogenita, con Martina, ha un rapporto splendido: “Ginevra è un peperoncino. Io la amo tantissimo. Lei ha un carattere esuberante, non riesco a tenere un tono. Per me è stata anche a livello caratteriale una scoperta meravigliosa“.

