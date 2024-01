Martina Stella quanti figli ha e chi sono i loro padri? Ecco tutto sulla vita privata dell’attrice

Martina Stella vita privata: dagli ex Lapo Elkan e Valentino Rossi ai padri dei suoi figli Gabriele Gregorini e Andrea Manfredonia

“Non ho mai avuto molto fortuna in amore” ha confessato Martina Stella, ospite oggi a La volta buona da Caterina Balivo, in una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera ed in effetti la vita privata dell’attrice tra i protagonisti della fiction di Rai1 La lunga notte-La caduta del Duce è stata parecchio travagliata. Giovanissima ha avuto una lunga relazione con Lapo Elkan su cui ha dichiarato: “A lui sono rimasta legata, c’è affetto, ma ero giovanissima” e dei brevi flirt con Valentino Rossi e Primo Reggiani.

Nel 2011 incontra l’hairstyle Gabriele Gregorini, è una storia d’amore importante ed nel 2012 diventano genitori di Ginevra, la relazione però non va per il verso giusto e si lasciano nel 2014. È il 2015, invece, quando Martina Stella rivela di essere fidanzata con Andrea Manfredonia, procuratore calcistico di 36 anni che sposa nel 2016 e con il quale ha un figlio, Leonardo, nel 2021. La scorsa estate però, Martina Stella ha annunciato la separazione dal marito per “motivi insuperabili che mi hanno causato molto dolore”

Martina Stella sarà ospite nella puntata di oggi de La volta buona per parlare della fiction di Rai 1 che la vede tra i protagonisti La lunga notte-La caduta del Duce. Per quanto riguarda la sua vita privata, sulla fine del matrimonio con Andrea Manfredonia ha confessato: “Non aggiungerò altri dettagli. Non voglio che i miei figli leggano cose poco carine. Questa ultima storia mi ha fatto molto soffrire, però conservo anche dei bei ricordi.” La figlia di Martina Stella è Ginevra Gregorini, ha quasi 12 anni ed è nata da una precedente relazione dell’attrice. Mamma e figlia sono molto legate e spesso sui social, soprattutto su TikTok postano divertenti video in cui replicando balletti e meme del momento. L’attrice ha anche un figlio, Leonardo di soli due anni nato dal matrimonio, come suddetto, con il procuratore calcistico Andrea Manfredonia.

Martina Stella in un’intervista al podcast di Diletta Leotta, Mamma Dilettante, su che tipo di mamma è e che consigli da alla figlia più grande, ha rivelato: “Il mio consiglio a Ginevra è quello di non fare gli stessi errori di sua mamma. Sono sempre aggiornata sulla sua vita. So tutto perché ho basato il nostro rapporto sulla fiducia, quindi lei mi racconta. La mia paura più grande è quella che lei si senta sola, che si possa mettere in pericolo. Non devi scegliere il ragazzo più bello! Devi scegliere quella persona che ha i tuoi stessi valori, che ti assomigli davvero.”











