Martina Stella spiega i motivi della separazione dall'ex marito Andrea Manfredonia: "Questo è un argomento molto complicato ma..."

Martina Stella e la dura realtà della separazione: “Ora voglio leggerezza”

Martina Stella non nega di aver sofferto molto dopo la separazione dall’ex marito Andrea Manfredonia. L’attrice, che ha vissuto una relazione di otto anni con l’ex compagno, pare aver voltato pagina, anche se ancora single e concentrata soprattutto sui suoi figli, Ginevra – nata dalla storia con l’ex Gregorini – e di Leonardo – arrivato proprio dal matrimonio con Andrea Manfredonia. “Una storia seria non mi manca e sto bene da sola”, aveva assicurato non molto tempo fa in un passaggio a Verissimo.

Nel salotto di Silvia Toffanin, tuttavia, aveva ribadito di aver sofferto tanto per la fine della sua relazione con Andrea e di essere orientata a concedersi un po’ di serenità, senza cercare nuovi amori. “Arrivo da una storia complessa e difficile, preferisco un po’ di leggerezza”, le sue parole.

Martina Stella single dopo la fine della storia con l’ex marito Andrea Manfredonia: “Non chiudo all’amore ma…”

Sulle motivazioni della separazione, Martina preferisce non entrare nei dettagli perché “l’argomento è molto delicato”. La Stella vuole evitare ulteriori scossoni e sofferenze per i suoi figli, per questo motivo evitare di lanciare stoccate o provocazioni all’ex compagno. “I motivi sono stati insuperabili e mi hanno causato tantissimo dolore”, aveva però confidato in una intervista a Oggi.

Lasciando comunque una piccola porta aperta all’amore. “Non ho chiuso con l’amore, ma adesso non me la sento”, la precisazione della bellissima attrice e modella. Oggi, dunque, Martina Stella sarebbe serenamente single e in pace con se stessa, anche senza un compagno al suo fianco. Chissà che le cose non possano cambiare in futuro, di certo ora l’attrice (ospite oggi sabato 25 ottobre a Verissimo) non ha fretta di bruciare le tappe.