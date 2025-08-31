L'imprenditrice Martina Strazzer parla per la prima volta del caso Amabile e chiarisce il suo punto di vista sul mancato rinnovo all'ex dipendente

Martina Strazzer: “L’ex dipendente non rinnovata? Venuti fuori gravi errori”

La celebre imprenditrice ed influencer Martina Strazzer corre ai ripari dopo il polverone mediatico che l’ha vista protagonista nelle ultime settimane, per il mancato rinnovo ad una dipendente in maternità. Nulla di illegale, ovviamente. La decisione dell’influencer è legittima e non viola alcuna norma contrattuale, malgrado le polemiche con cui ha dovuto fare i conti per diverso tempo. Per questo motivo Martina Strazzer ha rilasciato una lunga intervista sulla newsletter Vale Tutto di Selvaggio Lucarelli, facendo chiarezza su diverse questioni e offrendo il suo punto di vista sulla vicenda.

Da una parte ha rivendicato la sua scelta, dall’altra si è presa le sue responsabilità e riconosciuto che lo “storytelling” sulla sua assunzione era stata pubblicizzato esageratamente sui social. “Non era una questione di metodo”, specifica l’imprenditrice a proposito della scelta di non rinnovare il contratto. “Viene fuori che ci sono dei gravissimi errori, procedurali e numerici”, spiega ancora Martina Strazzer.

Martina Strazzer fa mea culpa sul caso Amabile: “Abbiamo preso delle scelte inopportune ma…”

Una strategia di comunicazione intelligente, quella adoperata da Martina Strazzer che, appunto, riconosce alcune responsabilità della sua azienda ma rivendica con fermezza la decisione di non proseguire il rapporto di lavoro con la ragazza. Sostanzialmente, la Strazzer non si è fatta coinvolgere emotivamente dal polverone e ha agito da imprenditrice lucida e analitica.

“Mi assumo la responsabilità di aver trasformato una normale selezione di risorse umane in un un simbolo valoriale”, ha ammesso Martina nel corso dell’intervista. “Col senno di poi è stato inopportuno, e l’ho fatto con leggerezza”, ha ammesso la Strazzer. Così la numero uno di Amabile prova a chiudere la vicenda e ad andare oltre, nella speranza che dopo le sue parole il caso sia davvero chiuso.

