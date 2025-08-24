Martina Strazzer finisce nel mirino del web dopo aver lasciato a casa una sua collaboratrice incinta: cosa sta succedendo...

Martina Strazzer nel mirino del web dopo il caso della dipendente lasciata a casa: cosa sta succedendo

Momento difficile per Martina Strazzer, alle prese con la tempesta in arrivo dai suoi social, dove fan e follower sembrano averle voltato le spalle. Infatti, dopo aver lasciato a casa una sua dipendente, assunta con contratto a termine non rinnovato, molti utenti le si sono scagliate contro. Questo perché quando l’aveva assunto, la stessa Martina aveva speso parole al miele per la ragazza.

“È brava, competente, capace e brillante. Io cerco di portare avanti un cambiamento. So di andare controcorrente e mi fa rabbrividire che questa sia la realtà per tante donne”, aveva detto in un filmato andato virale su TikTok. Oggi però la musica sembra essere cambiata e Martina Strazzer si ritrova a fare i conti con tantissimi commenti negativi per la sua decisione.

Martina Strazzer, il web si divide: scoppia un ‘nuovo caso Ferragni’?

Eppure pare che la sua scelta sia del tutto legittima. Non basta questo a placare l’ira dei social, i cui utenti, evidentemente, trovano delle incoerenze e delle discrepanze con l’immagine aziendale promossa dalla stessa Martina Strazzer in questi anni. Di sicuro, la storia della giovane imprenditrice è stata e resta di grande ispirazione per molti. Partita infatti con un capitale di appena 300 euro, oggi fattura oltre 10 milioni di euro l’anno.

Qualcuno, più di qualcuno, non a caso, prende le sue parti sul web, respingendo le tante accuse delle malelingue. “Se c’è una cosa che in Italia proprio non ti perdonano quella è il successo”, scrive un utente. C’è chi poi ipotizza un ‘nuovo caso Ferragni’, visto e considerato l’ammutinamento della fan base di Martina Strazzer. Un’ipotesi ad oggi alquanto prematura e azzardata…

