Martina Tesanovic frutto d’amore della storia tra Barbara de Rossi e Branko Tesanovic

Dalla storia d’amore tra Barbara De Rossi e Branko Tesanovic è nata una figlia di nome Martina Tesanovic, oggi trentenne. Lontana dal mondo dello spettacolo, ha intrapreso un percorso completamente differente dalla mamma e dal papà. Martina ha studiato Psicologia e non è sembra affatto interessata al mondo dello spettacolo, anche se in passato fu ospite assieme a mamma Barbara in alcuni salotti televisivi.

Il momento più difficile della sua giovinezza è sicuramente legata al divorzio dei genitori, che nel 2010 hanno deciso di dirsi addio dopo una crisi insanabile. Nonostante la separazione, Martina è rimasta legatissima ad entrambi i genitori e per questo motivo ha deciso di tatuarsi sul polso due B, ovvero le iniziali dei loro nomi.

Martina Tesanovic, le parole al miele di mamma Barbara de Rossi: “Ci sarò sempre per mai figlia”

“Io sono una mamma estremamente presente, non troppo perché comprendo i giovani. Lei è figlia unica, io sono una mamma che c’è”, ha raccontato Barbara de Rossi in una intervista televisiva. La figlia Martina Tesanovic, infatti, è ormai più che adulta e ha preso la sua strada. Da anni vive lontana dai genitori, ma ciononostante è legatissima a mamma Barbara e papà Branko.

“Io ci sono e potrà contare su di me per tutta la vita”, spiega ancora la conduttrice e attrice. Con sua figlia Martina ha instaurato un legame davvero speciale e non è un caso che abbia ricoperto il ruolo di testimone di nozze, quando Barbara ha sposato Simone Fratini. Al suo attuale compagno, a quanto pare, anche Martina è molto legata, come racconta la de Rossi. “Hanno un rapporto stupendo”, ha assicurato a Storie di donne al bivio.

