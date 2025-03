Martina Tesanovic è la figlia di Barbara de Rossi e il suo ex marito Branko Tesanovic. Entrambi sono legatissimi a Martina, che in giovanissima età a suo malgrado dovette fare i conti con gli hater di mamma. In una recente intervista infatti Barbara de Rossi ha raccontato che sua figlia Martina ha vissuto le pene dell’inferno ai tempi delle scuole elementari, per colpa di alcuni bulli che insultavano sia lei che la madre.

Barbara De Rossi: “Mio marito Simone Fratini? Mi sorprende ogni giorno”/ Il matrimonio? Ero infuriata…”

“Veniva bullizzata perché figlia di Barbara De Rossi. Le dicevano ‘tua madre è una pu**ana visto che è un’attrice”, la rivelazione dolorosa di Barbara de Rossi. L’attrice non nega di aver sofferto molto per la condizione della figlia, ma ricorda di aver risolto tempestivamente la situazione, cambiando scuola. “Siamo andati in una statale e abbiamo risolto tutto”, le sue parole.

Andrea Busiri Vici e Branko Tesanovic, chi sono ex mariti di Barbara De Rossi?/ “Uno di loro mi ha tradito"

Barbara de Rossi e il legame indissolubile con la figlia Martina: al suo matrimonio con Simone Fratini…

Oggi Barbara de Rossi ha voltato pagina dal punto di vista sentimentale ed è impegnata con Simone Frattini. Al matrimonio la figlia Martina Tesanovic ha ricoperto il ruolo di testimone di nozze, segno che anche lei crede ciecamente nel relazione tra la madre e il nuovo compagno. A tal proposito, Barbara de Rossi ha raccontato e ricordato quando sua figlia Martina, all’età di quattordici anni, incontrò per la prima volta Simone Fratini.

“Non la prese subito bene”, spiega Barbara de Rossi, che ha impiegato del tempo per far sì che la figlia accettasse la nuova situazione sentimentale della madre. Ovviamente le cose sono andate per il meglio e oggi in famiglia si vive in armonia. Martina non potrebbe essere più felice per mamma, che con Simone pare aver ritrovato la gioia amorosa.

Chi è Barbara De Rossi, il rapporto con la figlia Martina Tesanovic/ “Sono una mamma presente”