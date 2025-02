Martina Tesanovic, chi è la figlia di Barbara De Rossi

Oggi pomeriggio, giovedì 6 febbraio 2025, va in onda su Rai 1 una nuova puntata de La volta buona: tra gli ospiti di Caterina Balivo ci sarà spazio anche per Barbara De Rossi per un’intensa intervista. Celebre attrice del piccolo e grande schermo, è oggi felicemente sposata con l’imprenditore Simone Fratini ma in passato ha avuto altre due importanti relazioni: il primo matrimonio con Andrea Busiri Vici tra il 1988 e il 1990 e il secondo matrimonio con Branko Tesanovic tra il 1995 e il 2010.

Proprio quest’ultima unione le ha anche permesso di diventare mamma di una splendida figlia: Martina. A differenza della madre, di lei non si conoscono moltissime informazioni essendo estranea al mondo dello spettacolo e della televisione: sappiamo però che ha intrapreso gli studi in Psicologia e che condivide con l’attrice un rapporto davvero profondo. Non solo, è stata anche testimone di nozze della madre nel 2023, quando si è sposata con Simone Fratini in una bellissima cerimonia celebrata a Montevarchi, in provincia di Arezzo.

Barbara De Rossi e il rapporto con Martina: “Adesso che ha 28 anni…“

Barbara De Rossi ha più volte parlato del rapporto viscerale con la figlia Martina Tesanovic, in molteplici occasioni pubbliche. In un’intervista rilasciata a Monica Setta a Storie di donne al bivio, l’attrice ha raccontato i sacrifici e alcune rinunce compiute per seguire passo dopo passo la sua crescita: “Quando hai un amore grande, rinunci al lavoro. Io l’ho fatto per mia figlia Martina, ho voluto esserci fino a quando era abbastanza cresciuta. È stata una scelta importante“.

Inoltre, ha raccontato la reazione della figlia quando osservò la madre lavorare: “Quando era piccola la portavo sul set e lei si stupiva, perché mi conosceva soltanto come mamma e non pensava potessi essere anche attrice. Adesso che ha 28 anni mi chiama rospetta, mi prende in giro. Non ho mai pensato di avere un altro figlio. La maternità è stata molto impegnativa, mi sono sempre concentrata su di lei”.

