Martina Valdes, chi è la nuova fidanzata di Blanco dopo Giulia Lisioli/ L’amore scoppiato in discoteca

Dopo aver fatto sognare tutti con il bacio dopo la vittoria del Festival di Sanremo 2022, Bianco e Giulia Lisioli si sono definitivamente lasciati e nella vita del giovane rapper bresciano è entrata una nuova ragazza: Martina Valdes. I segnali della nascita di questa love story sono arrivati dai social dei due ragazzi.

Maritna Valdes è una ballerina professionista che lavora con il Mamacita Club. I due si conoscono dal 2015 quando il cantante giocava a calcio nella squadra del paese della ragazza, Desenzano del Garda, e dopo essersi persi di vista per qualche tempo tra i due è scoppiata la scintilla che ha dato vita alla loro storia d’amore.

Martina Valdes, chi è la nuova fidanzata di Blanco

Blanco e Martina Valdes sono stati visti in discoteca mentre si baciavano in discoteca e successivamente la ragazza ha condiviso sui suoi profili social un video del concerto del rapper mentre cantava una strofa della sua canzone “Notti in bianco”: “Dillo che sei mia, che sei mia, non vantarti che sei l’unica” confermando ufficialmente la sua relazione con Blanco.

La ragazza è stata presa di mira dalle fan del fidanzato che l’hanno criticata aspramente sui social per il suo comportamento durante il concerto di Blanco condividendo un video in cui mentre il fidanzato cantava sul palco la ragazza lo guardava senza molta enfasi: “Perennemente ferma ed imbronciata, ma come si fa!”. La ragazza, senza perdere tempo ha subito risposto alle critiche: “Sicuramente potevo andare sul palco a baciarlo mentre lavorava davanti a tutti, dai su, per favore!”.

