Martina Valdes, fidanzata di Blanco/ La verità della ex fidanzata Giulia Lisioli

Blanco e Martina Valdes: la storia confermata sui social

Blanco e Martina Valdes sono innamorati e non si nascondono più. Dopo la fine della storia con la ex fidanzata Giulia Lisioli, il cantante di Brividi, brano vincitore del Festival di Sanremo 2022, ha un nuovo amore. La storia è nata poco dopo la vittoria al Festival di Sanremo visto che dal palcoscenico del Teatro Ariston il giovane cantante aveva dichiarato tutto il suo amore per Giulia Lisioli, la sua ex fidanzata. Qualcosa però si è rotto poco dopo la vittoria a Sanremo, visto che Riccardo Fabbriconi oggi è felicemente fidanzato con Martina Valdes, una ballerina e tiktoker.

La coppia è stata pizzicata a Parigi, la città romantica per antonomasia, dove hanno trascorso un weekend romantico lontano da tutto e tutti. Poi gli scatti durante l’Eurovision 2022 dove Blanco ha gareggiato con Mahmood rappresentando l’Italia. Le foto, pubblicate sui profili Instagram di entrambi, hanno confermato le indiscrezioni sulla loro storia d’amore.

Blanco e Martina Valdes: la verità della ex fidanzata Giulia Lisioli

Per Blanco c’è un nuovo amore. Si tratta di Martina Valdes, una ballerina che lavora per Mamacita Club, un’organizzazione che realizza eventi in discoteche sparse per tutta Italia. La ragazza ha conquistato il cuore ferito del giovane cantante dopo la fine della storia d’amore con la ex fidanzata Giulia Lisioli che sui social si è sfogata raccontando: “è stato un periodo molto difficile. Anzi, a dire la verità volevo chiudere tutti i social”, ha esordito Giulia nella diretta, “Poi ho pensato che nella vita succede, vai avanti”.

Non solo, la ex fidanzata Blanco ha anche aggiunto: “spero stia bene e sono felice che abbia trovato una persona con cui può star bene. Ormai l’ho superata, sto bene. Il video che ho messo era anche un po’ di ironia perché mi è venuto fuori un video, mi sono messa un attimo a ridere, posso dire? Ho ‘cringiato’ sul momento ma non è un attacco a niente. Anzi, lei non c’entra assolutamente niente”. Che dire l’arrivo di Martina Valdes non è stata la causa della fine di un amore!











