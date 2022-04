Martina Valdes, la nuova fidanzata di Blanco/ Il bacio rivelatore in discoteca

In occasione della vittoria al Festival di Sanremo al fianco di Blanco, che ha trionfato con Mahmood con “Brividi”, c’era Giulia Lisioli, la fidanzata che era al suo fianco da tempo e a cui aveva dedicato quel successo. A distanza di poche settimane, però, la situazione è radicalmente cambiata, non solo con la chiusura di quella relazione, ma con l’ingresso nella sua vita di una nuova ragazza, Martina Valdes.

I primi indizi sulla nascita di questa crescente love story sono arrivati, come spesso capita, tramite i social. I più attenti, infatti, hanno subito notato il “segui” che lei ha messo al cantante, gesto che confermerebbe il legame in essere tra i due.

Chi è Martina Valdes: è lei il nuovo amore di Blanco

A coronare il momento d’oro sul piano professionale che sta vivendo Blanco c’è la sua nuova love story. Al fianco del cantante, infatti, ora c’è Martina Valdes, ballerina professionista comparsa anche sulle Instagram Story del vincitore di Sanremo, gesto che conferma quanto i due siano ormai sempre più affiatati.

Almeno per ora entrambi hanno evitato grandi proclami sulla loro relazione, ma qualche dettaglio in più sarebbe comunque emerso. Martina e Blanco, secondo quanto riportato dal settimanale ‘DiPiù’, si conoscerebbero infatti dal 2015, periodo in cui l’artista lombardo giocava a calcio nella squadra del paese di lei. I due si sarebbero presentati grazie all’allenatore dell’artista, ma si sarebbero poi persi di vista. Solo recentemente i due avrebbero scoperto di provare qualcosa di importante l’uno dell’altra, al punto tale da fare il possibile per trascorrere parte del tempo insieme. Attualmente la danzatrice la danzatrice lavora con il Mamacita Club, organizzazione che cura eventi per le discoteche di tutta Italia.

